На местах попаданий возникли масштабные пожары.

В ночь на 2 сентября оккупанты ударили дронами по Белоцерковской общине Киевской области, в результате чего погиб один человек, есть раненые. Также удару подверглись Сумы и Одесская область.

Как сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, "есть пострадавшие и известно об одном погибшем".

Начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник добавил, что тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", - детализировал он.

Кроме этого, враг ударил по Сумах. В городе возник масштабный пожар. В частности, как сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров российские дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города.

Мэр Сум Артем Кобзарь добавил, что два взрыва, которые слышали местные жители - это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению.

"К сожалению, есть раненые люди", - отметил он.

Как добавил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторным домом, среди них – ребенок.

Кроме того российская армия снова атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области, сообщила местная райадминистрация.

"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

В райадминистрации уточнили, что на месте возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Удары россиян по Украине

Ночью 28 августа россияне нанесли комбинированный удар по Киеву, в результате чего очень пострадал Дарницкий район, где была разрушена жилая пятиэтажка. Этот удар унес жизни 22 жителей дома, среди которых четверо детей.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что эта атака была самой тяжелой за всю войну.

