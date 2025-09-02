Дата 2 сентября примечательна как украинскими, так и международными торжествами.

2 сентября - знаменательная дата для мировой истории и для нашей стране. По всей планете сегодня празднуют годовщину окончания самой кровопролитной войны. А о том, какой праздник сегодня в Украине, может быть известно одесситам. По давним верованиям принято ухаживать за домашним скотом.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине, сегодня праздник

Сегодня празднует День города Одесса, красивый и древний областной центр на берегу Черного моря. В честь события будут проводиться праздничные мероприятия и концерты. Но жителям и гостям Одессы не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также известно профессиональное торжество 2 сентября - праздник День нотариата. С ним поздравляют нотариусов, их помощников и работников нотариальных архивов. Без этих специалистов невозможно заключение сделок.

Многие украинские знаменитости были именинниками сегодняшней даты. Среди них поэт и филолог Иван Вагилевич, писатель Владимир Левицкий, художник Богдан Сорока и актер Остап Ступка.

Какой сегодня праздник церковный

Священномученик Мамант чествуется сегодня по новому календарю и считается защитником домашних животных. Ему молятся о крепком здоровье скотины. Также в церкви воспевают основателей Киево-Печерской лавры Феодосия и Антония. Раньше, в староцерковном календаре, праздники сегодня посвящались святым Самуилу, Мемнону и Севиру.

Какой сегодня праздник в мире

2 мая в международной истории всегда будет известно как День окончания Второй мировой войны. Это одновременно радостное и скорбное событие, в которое вспоминают миллионы погибших из-за военных действий людей.

Наиболее значимые рожденные в эту дату мировые деятели - радиохимик Фредерик Содди, политик Кир Стармер, актер Киану Ривз, боксер Леннокс Льюис и теннисист Джимми Коннорс.

Какой сегодня праздник в народе

В современное время предсказанием погоды занимаются синоптики, а наши предки смотрели на приметы:

аисты или лебеди летают большими стаями - к короткому "бабьему лету";

гремит гром - к поздней зиме;

если корнеплоды уродились крупными, то декабрь будет холодным;

чем ниже облака, тем выше вероятность дождя.

Давние украинцы в праздник сегодня заботились о козах и овечках, давали им вкусные угощения и выпасали на лучших лугах. На полях собирали рожь и овес, из которых мололи муку. А на огородах крестьяне выкапывали картошку. Молодежь сваталась и играла свадьбы.

Что нельзя делать сегодня

Мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник у православных - день памяти покровителя животных Маманта. Под запретом жестокое отношение к зверям, принуждение их к работе, лишение пищи. А еще не стоит жаловаться на проблемы, иначе их станет еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: