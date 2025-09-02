Отныне кататься на водных мотоциклах и других водных аттракционах разрешается только днем.

В Киеве утвердили правила пользования водными мотоциклами и малыми спортивными судами для развлечений на воде в зонах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что отныне в столице кататься на водных мотоциклах и других средствах для развлечений на воде разрешается только в светлое время суток при видимости не менее тысячи метров, скорости ветра до 10 метров в секунду и высоты волны не более 50 сантиметров.

"Лицо, которое управляло малым судном, спортивным или водным мотоциклом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, должно быть отстранено от дальнейшего управления таким судном", – говорится в документе.

Все лица, находящиеся на водном мотоцикле во время его движения, должны быть одеты в спасательные жилеты или другие индивидуальные спасательные средства. Пассажировместимость для одного аттракциона не должна превышаться.

Также запрещается сбрасывать с судна в воду мусор, загрязняющие вещества и любые предметы. Кроме того, запрещено сидеть на носу, корме или бортах судна, свесив ноги за борт во время движения судна.

При этом правила не распространяются на суда, входящие в состав Вооруженных Сил Украины. Также при выполнении задач служебной деятельности от правил могут отклоняться суда Нацполиции, ГСЧС, Госрыбагентства и Администрации судоходства.

Стоит отметить, что использование водного транспорта могло представлять опасность для других отдыхающих. И многие киевляне, которые отдыхали на воде, возмущались из-за распространенности этого явления.

