Будете ли вы среди самых внимательных?

Словесные головоломки пользуются большой популярностью в Интернете. Их любят и дети, и взрослые.

Эти, на первый взгляд, простые умственные задачки – один из лучших способов улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания закономерностей. Кроме того, они являются отличным тренажером как для глаз, так и для мозга. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Как это работает

Словесные головоломки чаще всего состоят из набора случайных букв, расположенных на картинке в произвольном порядке. Задача читателя заключается в том, чтобы найти в этом хаосе одно или несколько конкретных слов в течение определенного промежутка времени.

Сделать это можно, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали, по вертикали или по диагонали, если не указано иное. Готовы проверить остроту своего зрения?

Ниже вы увидите изображение, где среди десятков различных букв мы спрятали слово "Земля". Вам нужно его отыскать, и сделать это необходимо всего за 11 секунд.

В этом конкретном задании искать спрятанное слово надо по вертикали и по горизонтали, но не по диагонали.

Так что, вы в игре? Начинаем отсчет времени.

Итак, время на поиски исчерпано. Справиться с этой задачей могло быть действительно непросто. Отвлекать внимание могло не только количество букв, но и фон. Поэтому если вы заметили слово "Земля" за 11 секунд, вы действительно очень внимательный к мелочам человек.

Ответ на головоломку:

