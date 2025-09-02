В команде певицы ответили, согласна ли она с решением компании.

Известная украинская певица Настя Каменских, с которой недавно разорвал сотрудничество ювелирный бренд после громкого языкового скандала, прокомментировала этот инцидент.

Вчера, 1 сентября, на сайте артистки появился пресс-релиз с официальным комментарием. В частности, отмечается, что Настя поддерживает решение компании и будет заниматься новыми проектами.

"Решение компании певица полностью поддерживает и искренне благодарна за сотрудничество с брендом, которое было для нее наполнено искренностью и смыслом. Вопросы сотрудничества решены. Пришло время идти к новым проектам и свершениям собственным путем", - говорится в комментарии.

Также команда Каменских добавила, что исполнительница активно помогает Украине и военным во время полномасштабной войны.

"Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения NK активно поддерживает Украину как в гуманитарном, так и в медийном направлении: певица посещала госпитали, организовывала и отправляла гуманитарную помощь, а также последовательно привлекает внимание мирового сообщества. В частности, она реализовала знаковый антивоенный перформанс вместе с культовой группой Black Eyed Peas на сцене Latin American Music Awards, во время которого выступила с эмоциональной речью в поддержку Украины. Также важным является ее регулярное участие в международных мероприятиях, организованных в партнерстве с ООН, а также многочисленные интервью для ведущих англоязычных и испаноязычных телеканалов, направленные на поддержку Украины и донесение правды о войне", - отмечается в пресс-релизе.

К слову, Настя Каменских была амбассадором ювелирного бренда "Золотий Вік" с 2021 года. Но на днях певица нарвалась на критику за исполнение своих русскоязычных хитов. А также в сети завирусилось видео с ее скандальным заявлением о языке: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем...". Эти высказывания возмутили украинцев, а бренд решил досрочно завершить рекламную кампанию с артисткой, опираясь на свои ценности и принципы.

Напомним, ранее блогерша Анна Алхим вступилась за Настю Каменских на фоне языкового скандала.

