В то же время местами ожидается кратковременный дождь с грозой.

Первая неделя сентября в Украине еще будет достаточно теплая, самые высокие температуры будут на юге и востоке страны. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, будет ли эта неделя еще по-летнему теплой, и где будет самая высокая температура, он отметил, что 2 сентября на востоке и юго-востоке страны ночью и в большинстве центральных областей, а 3-4 сентября на Закарпатье и Прикарпатье ожидается кратковременный дождь с грозой. Он будет обусловлен прохождением малоактивного атмосферного фронта.

"А вот на остальной территории уже будет без осадков. В частности из-за того, что будет влиять поле слабо повышенного атмосферного давления", - рассказал Семилит.

3 и 4 сентября в северо-восточной части Украины из-за поступления более прохладной воздушной массы ночью ожидается +8°...+12°, а днем +21°...+26°.

Так, на уточнение, в какой части Украины на этой неделе будет теплее всего, Семилит сказал: "Теплее всего у нас выходит на юге и востоке страны - там до +32° в целом. Но по всей территории Украины довольно такие теплые значения температуры - это +24°...+29°".

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что первая неделя осени в Украине будет теплая и даже жаркая. В ряде областей столбики термометров покажут 33-37 градусов тепла, а средняя температура в целом будет на 3-5 градусов выше нормы.

Так, в начале недели атмосферные фронты еще принесут на территорию некоторых областей небольшие грозовые дожди, но к концу недели уже будет наблюдаться преимущественно малооблачная и сухая погода.

Самой жаркой погода, по словам Кибальчича, ожидается в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку.

