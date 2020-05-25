Известная модель обнажилась возле обрушившегося моста на Днепропетровщине (фото, видео)

В этот раз Анна Минюкова фотографировалась в расстегнутой рубашке, одетой на голое тело.

Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная как Ася Микович, прославившаяся пикантным снимком на обновленном мосту в Днепре, опубликовала свою фотосессию в стиле ню возле остатков обрушившегося моста возле города Никополя.

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Соответствующие фото опубликовал "Информатор". В этот раз девушка фотографировалась в расстегнутой рубашке, одетой на голое тело. Таким образом она "проинспектировала" разрушенный мост.

Напомним, Анна прославилась своими пикантными снимками на стройке Нового моста в Днепре и пари с мэром Днепра, когда она пообещала раздеться на центральном мосту, если его успеют сдать 14 сентября.

Как сообщалось, 23 мая были закончены работы по изъятию около 12 тонн труб с грузовика, нависшего над водой из-за разрушения моста. Затем при участии водолазов с помощью плавучего крана из воды были подняты остатки груза. Трубы транспортированы с аварийного участка моста.

УНИАН сообщал, что рядом с разрушенным мостом под Никополем установят понтонную переправу.

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