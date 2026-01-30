Амбициозные планы на будущее: как община в Закарпатье использует сотрудничество с инвестором для развития

Глава общины Надежда Девицкая подчеркнула, что поддержка ветеранов и развитие базовой инфраструктуры остаются безусловными приоритетами для местных властей.

В Турье-Реметовской общине на Закарпатье формируют план развития на текущий год. В фокусе - социальная поддержка, модернизация инфраструктуры и долгосрочный экономический рост с участием частного инвестора в сфере ветроэнергетики.

Среди ключевых приоритетов - открытие ветеранского пространства, ремонт местных дорог, завершение строительства дошкольного учреждения, а также реализация совместных проектов с инвестором - УК "Ветряные парки Украины", который планирует строительство крупной ветроэлектростанции в регионе. Об этом говорится на официальной странице Турье-Реметовского сельского совета в Facebook.

Глава общины Надежда Девицкая отмечает: поддержка ветеранов и развитие базовой инфраструктуры остаются безусловными приоритетами для местных властей:

"В планах - открытие ветеранского пространства. Это те люди, которым мы несомненно сегодня обязаны проведением нашей сессии и мирным настоящим у нас в Закарпатье. Планируем улучшение инфраструктуры, в частности одним из важнейших является ремонт дорог, а также завершение и ввод в эксплуатацию Туря-Пасецкого дошкольного учреждения".

Отдельным направлением развития общины определено продолжение сотрудничества с инвесторами. Речь идет не только об энергетических проектах, но и о других сферах экономики, которые будут предоставлять местным жителям дополнительные рабочие места.

"Мы обсуждаем с инвесторами запуск сопутствующих направлений деятельности с участием управляющей компании "Ветряные парки Украины". Это и развитие форелевого хозяйства и его модернизация. Мы надеемся, что это будет один из лучших примеров не только в Украине. Это и развитие туристическо-рекреационного направления: туристические дорожки, велодорожки, гостиничный бизнес. И везде это те добрые дела, к которым будут привлечены наши люди", - отметила Надежда Девицкая.

По словам генерального директора УК "Ветряные парки Украины" Владислава Еременко, 2026 год должен стать этапом активной реализации запланированных энергетических проектов.

"Это будет уже год не столько переговоров, сколько практической реализации замыслов. Работы уже начались и они будут продолжаться. Мы рассчитываем начать строительство самой ветроэлектростанции, а также обеспечить ее быстрое подключение к энергосети страны", - пояснил он.

Компания планирует реализовать проект по строительству ветровой электростанции мощностью 156 МВт в урочище Полонина Руна на территории Турье-Реметовской общины. По предварительным расчетам, объем произведенной электроэнергии позволит обеспечивать более 200 тысяч домохозяйств ежегодно.

Руководитель компании также подчеркнул важность прозрачной коммуникации и нормативного совершенствования для развития подобных проектов:

"Впереди еще много задач, в частности в части разъяснительной работы и совершенствования нормативных документов. Это необходимо для того, чтобы не только в настоящее время, но и в будущем проекты могли двигаться быстрее, а общины могли принимать решения открыто, а также продолжать развиваться. Турье-Реметовская община демонстрирует пример для всего государства, как можно совместить взаимодействие ответственного бизнеса и людей, которые хотят жить в европейской стране".

По итогам 2025 года сотрудничество Тур'е-Реметовской общины с УК "Ветряные парки Украины" уже показало ощутимый экономический эффект. Кроме уплаченных миллионных налогов, часть социальных и инфраструктурных потребностей, которые не могли быть профинансированы из местного бюджета, была решена в рамках соглашения о социальном партнерстве. Кроме того, согласно условиям этого инвестиционного договора, после ввода ветроэлектростанции в эксплуатацию в местный бюджет потенциально может поступать до 50 млн грн ежегодно - это 3% средств от продажи электроэнергии, произведенной ВЭС на территории общины. Заработанные средства будут использоваться на поддержку учебных заведений, социальных программ, культурных инициатив и развития детей и молодежи.