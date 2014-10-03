Погибший сотрудник Красного Креста прибыл в Украину полтора месяца назад

Об этом сообщает пресс-служба организации. "Мы глибоко шокированы этой трагической потерей", - сказал операционный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стилхарт, назвав нарушением международного законодательства обстрел жилых кварталов.

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Погибшему гражданину Швейцарии Дюпаскье было 38 лет. Ранее он работал в Пакистане, Йемене, Гаити, Египте, Папуа-Новой Гвинеи.

По данным организации, в Донецке работали 20 ее сотрудников, среди которых 5 иностранцев. "Все остальные работники МККК сейчас в безопасности", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Донецкого городского совета, в Донецке 2 октября в результате обстрела боевиками погиб от осколочных ранений сотрудник МККК, а также пострадали 5 мирных жителей.