В Варшаве скандал: президент Навроцкий едет в гости к Орбану

Глава МИД и премьер-министр Польши подвергли президента резкой критике.

Польские министры обрушились с критикой на президента страны Кароля Навроцкого из-за его визита в Венгрию.

Правительство Польши сформировано из коалиции либеральных и проевропейских сил, тогда как президент страны представляет правых и евроскептиков, симпатизируя оппозиционной партии "Право и справедливость", членом которой формально не является. Из-за этого правительство и президент по сути являются идеологическими противниками.

"Президент Навроцкий в понедельник посетит Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана в его предвыборной кампании. Орбан, тот самый, кто блокирует 20-й пакет санкций против России. В своей предвыборной кампании Орбан угрожает якобы вторжением Украины, в чем его поддерживает специальная команда ГРУ", – написал в соцсети Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

С похожим посылом в соцсети высказался и премьер-министр Дональд Туск.

"Участие президента Навроцкого в Будапештской встрече пророссийских и евроскептических политиков является роковой ошибкой и подтверждением опасной стратегии ослабления Европейского Союза и усиления Путина", – написал он.

Сам президент Навроцкий пока не отреагировал на эти обвинения. Вместо него это сделал руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач.

"Если бы Дональд Туск не лгал, он не был бы Дональдом Туском. Президент Навроцкий не планирует участвовать ни в одной подобной встрече. Удалите твит, а еще лучше – аккаунт", – написал он.

Пшидач напомнил, что на понедельник приходится День польско-венгерской дружбы, и встречи лидеров двух стран в эту дату происходили и в прошлом. На этот раз официальные мероприятия сначала пройдут в польском Перемышле, а уже потом продолжатся в Будапеште.

Как писал УНИАН, на днях премьер-министр Дональд Туск заявил, что выход Польши из ЕС стал "реальной угрозой", обвинив президента Кароля Навроцкого и правые силы в продвижении такого курса. Причиной обострения стала отказ президента подписать закон, который позволил бы получить значительную финансовую помощь от Евросоюза.

Также мы сообщали, что, по мнению Туска, ЕС не сможет разблокировать финансовую помощь Украине до выборов в Венгрии 12 апреля из-за позиции Виктора Орбана. По его словам, венгерский премьер продолжает блокировать решение, используя процедурные механизмы и тему Украины в своей предвыборной кампании. Туск добавил, что Евросоюз ищет альтернативные варианты, но из-за необходимости единодушия и отсутствия "плана Б" это будет сложно.

