Во время обстрелов в Донецке погиб сотрудник Красного Креста

Об этом сообщается в Twitter организации.

Как уточняется, во время обстрелов погиб один из сотрудников комитета.

"Наш коллега был убит в результате попадания снаряда в наш офис", – говорится в сообщении.

One of our colleagues in #Donetsk#Ukraine was killed when a shell hit close to our office. We're deeply distressed by this loss. — ICRC (@ICRC) October 2, 2014 В свою очередь в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил: "Один только вопрос у меня: имеют ли представление о человечности террористы, обстрелявшие донецкий офис МККК, единственная цель которого - помогать людям?". Вместе с тем он добавил, что погибший сотрудник Красного Креста был гражданином Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Донецка возобновились боевые действия.