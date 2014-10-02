Во время обстрелов в Донецке погиб сотрудник Красного Креста
Сегодня в Донецке боевики обстреляли офис международного комитета Красного Креста.
Об этом сообщается в Twitter организации.
Как уточняется, во время обстрелов погиб один из сотрудников комитета.
"Наш коллега был убит в результате попадания снаряда в наш офис", – говорится в сообщении.
One of our colleagues in #Donetsk#Ukraine was killed when a shell hit close to our office. We're deeply distressed by this loss.
— ICRC (@ICRC) October 2, 2014
В свою очередь в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил: "Один только вопрос у меня: имеют ли представление о человечности террористы, обстрелявшие донецкий офис МККК, единственная цель которого - помогать людям?".
Вместе с тем он добавил, что погибший сотрудник Красного Креста был гражданином Швейцарии.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Донецка возобновились боевые действия.