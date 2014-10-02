Во время обстрелов в Донецке погиб сотрудник Красного Креста

21:22, 02 октября 2014
Политика
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Сегодня в Донецке боевики обстреляли офис международного комитета Красного Креста.

redcross.org

Об этом сообщается в Twitter организации.

Как уточняется, во время обстрелов погиб один из сотрудников комитета.

"Наш коллега был убит в результате попадания снаряда в наш офис", – говорится в сообщении.

В свою очередь в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил: "Один только вопрос у меня: имеют ли представление о человечности террористы, обстрелявшие донецкий офис МККК, единственная цель которого - помогать людям?".

Вместе с тем он добавил, что погибший сотрудник Красного Креста был гражданином Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Донецка возобновились боевые действия

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