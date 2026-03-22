Гороскоп на неделю по картам Таро: Скорпионам - сигналы, Стрельцам - плюсы

Овнам советуют действовать, опираясь на внутренние ощущения.

Составлен гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Период напоминает о важности желаний и намерений: сейчас особенно актуально формулировать цели и двигаться к ним, осознавая, что каждый из нас следует своему предназначению. Карта "Семерка Кубков", задающая тон этой неделе, указывает на множество вариантов и перспектив, которые могут открыться благодаря нашим внутренним запросам к Вселенной.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта недели - "Шестерка Пентаклей". Для Овнов эта карта формирует довольно многослойный сюжет. Возможно, вы сейчас находитесь в поиске поддержки или стремитесь восстановить баланс, вернув ту энергию, которую ранее вложили. Первая четверть Луны в Раке усиливает эмоциональную составляющую и подталкивает вас действовать, опираясь именно на внутренние ощущения. Ваши решения будут продиктованы не логикой, а чувствами – и в этом кроется ключ к правильному направлению.

Телец

Карта недели - "перевернутая Тройка Пентаклей". Для Тельцов эта карта смещает фокус внимания с окружающих людей на собственную личность. Сейчас вы можете ощущать себя иначе, чем обычно, словно выделяетесь на фоне других. Однако это не про одиночество – скорее, про самостоятельность и готовность брать инициативу в свои руки. Ваши действия могут удивить окружающих, особенно ближе к 28 марта, но именно этот подход приведёт к заметным переменам, в том числе в социальном положении. Ваша уверенность сыграет вам на руку.

Близнецы

Карта недели - "Четверка Кубков". Эта карта указывает на переоценку взглядов и внутреннюю работу. В течение недели, особенно в период с 26 по 29 марта, когда Луна проходит путь от Рака к Деве, вы будете склонны наблюдать, анализировать и делать выводы. Это время не столько активных действий, сколько осмысления происходящего. Вы задумаетесь о том, насколько ваши ценности совпадают с тем, как вы живёте, и какое влияние на это оказали прошлый опыт и воспитание.

Рак

Карта недели - "Пятерка Жезлов". Для Раков эта неделя проходит под знаком внутренней силы. Несмотря на возможные попытки вовлечь вас в конфликт или создать напряжённую ситуацию, вы не будете склонны вступать в борьбу. Движение Луны через ваш знак и далее во Льва усиливает осознание собственной ценности и уверенности в себе. Вы чётко понимаете, кто вы и какое место занимаете, поэтому не видите смысла тратить энергию на лишние споры.

Лев

Карта недели - "Двойка Жезлов". Львам эта неделя приносит активное планирование будущего. Ваши мысли заняты идеями, целями и перспективами, которые вы хотите реализовать. Это состояние хорошо резонирует с энергией первой четверти Луны в Раке, подталкивая к более осознанному выбору направлений. Если рассматривать влияние глубже, то ваши планы напрямую связаны с вашими ценностями и тем, что вы считаете действительно значимым в жизни.

Дева

Карта недели - "Пятерка Мечей". Девы на этой неделе настроены весьма решительно. Карта указывает на стремление к победе и готовность идти до конца ради достижения цели. Особенно сильным это ощущение становится к 29 марта, когда Луна проходит через Льва и Деву. Вы сосредоточены, собраны и полны намерения раскрыть либо скрытый потенциал, либо реализовать то, что ранее оставалось в тени.

Весы

Карта недели - "Верховная Жрица". Для Весов неделя проходит под знаком интуиции и внутреннего знания. Появление "Верховной Жрицы" усиливает чувствительность к происходящему и способность тонко улавливать скрытые смыслы. Это особенно проявится во время растущей Луны в Близнецах 24 марта. Вы можете выйти на новый уровень понимания – как себя, так и окружающего мира, расширяя границы восприятия.

Скорпион

Карта недели - "перевернутая Верховная Жрица". Скорпионам стоит обратить внимание на сигналы, которые посылает жизнь. "Перевернутая Верховная Жрица" намекает на то, что важная информация уже рядом, но вы можете её игнорировать или не замечать. Энергия растущей Луны во Льве 28 марта словно призывает открыть глаза шире и увидеть очевидное. Подумайте, что именно ускользает от вашего внимания и почему.

Стрелец

Карта недели - "Пятерка Пентаклей". Для Стрельцов эта неделя может стать доказательством их внутренней силы и способности справляться с трудностями. Даже если обстоятельства ранее вызывали беспокойство или казались неподконтрольными, вы находите способ двигаться вперёд. Энергия Луны 27 марта помогает вам сохранить внешнюю устойчивость и не показывать, через что вы прошли. Постепенно ситуация начинает улучшаться, а вы получаете возможность увидеть плюсы там, где раньше их не замечали, особенно в сфере отношений.

Козерог

Карта недели - "перевернутая Восьмерка Кубков". Для Козерогов эта карта указывает на возвращение к старым возможностям. "Перевернутая Восьмерка Кубков" может подтолкнуть вас к повторной попытке реализовать то, от чего вы когда-то отказались. Влияние аспекта Сатурна и Плутона усиливает ощущение, что сейчас – подходящий момент для перемен. Это может быть шанс, который даётся не просто так, а как своего рода ответственность перед самим собой.

Водолей

Карта неели - "Рыцарь Жезлов". Водолеи на этой неделе действуют импульсивно, но уверенно. "Рыцарь Жезлов" приносит энергию движения, страсти и стремления к цели. Вы ясно понимаете, чего хотите, и не склонны откладывать действия. Особенно ярко это проявится 29 марта, когда Луна будет проходить через Льва и Деву, усиливая вашу решимость и внутренний огонь.

Рыбы

Карта недели - "перевернутая Пятерка Мечей". Для Рыб неделя может принести разрешение давнего конфликта. "Перевернутая Пятерка Мечей" указывает на возможность примирения, извинений и завершения старых обид. Кто-то может сделать шаг навстречу, стремясь восстановить гармонию. Это совпадает с энергией Луны в Близнецах 24 марта, которая способствует налаживанию коммуникации. Вероятно, ситуация найдёт своё разрешение в кругу семьи или в пространстве, которое вы считаете безопасным и близким.

Вас также могут заинтересовать новости: