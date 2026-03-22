Доболтался: суперзвезде 1980-х отменили концерты из-за чрезмерной любви к России

Дитер Болен планировал выступить в Литве в ноябре, но концерты уже отменили.

Известный немецкий певец и музыкант Дитер Болен, который обрел наибольшую славу во времена своих выступлений в группе Modern Talking, оказался в центре скандала, из-за которого были отменены его концерты в Литве. Об этом сообщает LRT.

72-летний певец должен был выступить со своей группой Blue System в Клайпеде и Каунасе в конце этого года. Однако в пятницу информация об этих концертах исчезла из системы продажи билетов и с веб-сайтов обеих концертных площадок.

"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такое мероприятие не должно проходить на нашей арене", – рассказал изданию Мантас Ведрицкас, руководитель отдела организации мероприятий на арене "Жальгирис".

Причины отмены концертов публично не озвучивались, но журналисты предполагают, что они связаны с высказываниями Дитера Болена во время его недавних интервью. В них музыкант критикует ухудшение отношений между Германией и Россией, призывает покупать российские энергоресурсы и утверждает, что "Россия и Германия были командой мечты".

Как отмечает LRT, подобные тезисы звезда 1980-х озвучивает не впервые. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину он критиковал западные санкции против агрессора, а недавно заявил, что "Украина не имеет шансов против России".

Интересно, что его бывший напарник по группе Modern Talking Томас Андерс придерживается прямо противоположной позиции. Он не только отказался выступать в России с 2022 года, но и говорит, что не поедет туда даже после войны, если мирное соглашение между Украиной и РФ будет несправедливым.

Дитер Болен и группа Modern Talking: что нужно знать

Дитер Болен – немецкий композитор, певец и музыкальный продюсер, ставший одной из ключевых фигур европейской поп-музыки 1980-х годов. Наибольшую популярность он приобрел как автор песен и участник дуэта Modern Talking, где выступал вместе с певцом Томасом Андерсом. Болен был главным автором музыки и текстов группы, создав узнаваемый стиль с мелодичным "евродисковым" звучанием. После распада дуэта он также добился успеха с проектом Blue System и как продюсер других артистов.

Modern Talking был основан в 1984 году и быстро стал международным феноменом. Их дебютный хит "You’re My Heart, You’re My Soul" возглавил чарты во многих странах и принес группе мировую славу. В течение первого периода существования (1984–1987) дуэт выпустил ряд успешных альбомов и синглов, после чего распался из-за внутренних конфликтов. В 1998 году группа воссоединилась и вновь обрела популярность, особенно в Европе и странах постсоветского пространства, окончательно завершив деятельность в 2003 году.

