Для Европы угроза со стороны РФ гораздо важнее конфликта на Ближнем Востоке, - аналитик

Для Европы угроза со стороны России сейчас гораздо важнее конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил военный аналитик Андрей Крамаров в эфире "КИЕВ24".
"Очень хорошо, что Европа в какой-то момент поняла, что их реальная проблема - война в Украине", - сказал он.
По словам аналитика, европейские лидеры понимают, что именно российская агрессия представляет прямую угрозу безопасности стран Балтии и всего континента. Он считает, что именно поэтому лидеры стран Европы перенесли свой стратегический фокус на поддержку Украины.
Крамаров подчеркнул, что сейчас Европе нужно самостоятельно заботиться о своей защите от России, так как пока США колеблются в своих решениях из-за внутриполитической борьбы.
США попросили у Украины поддержать военных на Ближнем Востоке
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он уточнил, что ведутся подробные переговоры с партнерами на всех необходимых уровнях.
Зеленский отметил, что также прорабатываются запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе.