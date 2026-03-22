Для Европы угроза со стороны РФ гораздо важнее конфликта на Ближнем Востоке, - аналитик

Аналитик отметил, что лидеры стран Европы перенесли свой стратегический фокус на поддержку Украины.

Для Европы угроза со стороны России сейчас гораздо важнее конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил военный аналитик Андрей Крамаров в эфире "КИЕВ24".

"Очень хорошо, что Европа в какой-то момент поняла, что их реальная проблема - война в Украине", - сказал он.

По словам аналитика, европейские лидеры понимают, что именно российская агрессия представляет прямую угрозу безопасности стран Балтии и всего континента. Он считает, что именно поэтому лидеры стран Европы перенесли свой стратегический фокус на поддержку Украины.

Крамаров подчеркнул, что сейчас Европе нужно самостоятельно заботиться о своей защите от России, так как пока США колеблются в своих решениях из-за внутриполитической борьбы.

США попросили у Украины поддержать военных на Ближнем Востоке

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он уточнил, что ведутся подробные переговоры с партнерами на всех необходимых уровнях.

Зеленский отметил, что также прорабатываются запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе.

