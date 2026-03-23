'У врага не сложились планы по нанесению ударов по ВСУ': эксперт рассказал о весеннем наступлении РФ

Военный эксперт Павел Лакийчук считает, что масштаб летней наступательной кампании будет зависеть от того, какими ресурсами располагает противник.

Боевые действия продолжаются с разной степенью интенсивности на разных участках, они не прекращались, и переговоры на это никак не влияют, заявил в эфире Украинского радио руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21", военный эксперт Павел Лакийчук.

"Когда говорят об обострении на фронте или интенсификации, то это не совсем правильно. Часто кажется, что на фронте было тихо, а вот обострение. Нет, это не так. Боевые действия продолжаются с разной степенью интенсивности на разных участках. Ничего не прекращалось. И переговоры на это никак не влияют", - заявил он.

Эксперт добавил, что считает это продолжением той зимней кампании или стратегической операции, которую начал противник осенью прошлого года.

"Замыслы о нанесении ударов по ВСУ у врага не сложились. Покровск, Мирноград они взяли, а ресурсов для продолжения наступления в тыл у них нет", - поделился Лакийчук.

Он считает, что противник перебросил все силы на фронтальные атаки.

"Поэтому сейчас все силы на тактическом уровне переброшены на фронтальные атаки. Это Константиновка, Северское направление в сторону Краматорска, Славянска", – добавил эксперт.

Лакийчук отметил, что такая же ситуация сейчас и на юге Украины:

"Если первоначальный замысел противника был очевиден – отрезать до самого Запорожья, пройти вдоль трассы Донецк-Запорожье с востока и с юга нанести удар вдоль Каховского водохранилища, то сейчас на северной части фронта Силы обороны Украины контратакуют и замысел врага сократился до Ореховского укрепленного района".

В то же время военный эксперт отметил, что россияне еще способны продолжать наступательные действия на Зализнычное.

"Это как раз фланг Орехов. И очевидно, что российские оккупанты зачищают то, что у них было на ту зимнюю стратегическую наступательную операцию, параллельно пытаясь сформировать резервы для летней кампании", – пояснил эксперт.

По мнению Лакийчука, от того, сколько ресурсов противнику удастся собрать, будет зависеть, какой будет эта летняя кампания – на два фронта или только на каком-то одном участке.

"А возможно, вообще ширина активного фронта, где россияне могут и хотят наступать, может значительно сократиться. За этим теперь тоже нужно внимательно следить", – высказал мнение эксперт.

Лакичук отметил, что в устье Днепра боевые действия носят очень специфический характер.

"Борьба спецназовцев, я бы это так назвал. Потому что это скрытые бои. Сказать, что зимой они не пытались закрепиться на островах – это не совсем правильно", – пояснил эксперт.

По его словам, зимой этому как раз способствует лед, а эта зима была еще суровее предыдущей.

"Сейчас прошел ледоход. Традиционная форма речных флотилий возвращается. Для этого у россиян на северо-западе в Оленевке в Крыму сформирована специальная бригада речных катеров, которая как раз и должна выполнять функции доставки подразделений морской пехоты, специального назначения к целям", – рассказал Лакийчук.

По его словам, Силы обороны Украины пресекают действия врага, как могут, и делают это довольно успешно.

"По Крыму бьют ежедневно. И почти каждый раз мы слышим, что уничтожены один-два российских катера, их "Рапторы" (российский патрульный катер прибрежной зоны – прим. ред.) один за другим уничтожаются – а их не так много", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что украинские защитники тоже бьют "мелочь пузатую".

"И это лучший вариант. Лучше уничтожать десантно-высадочные средства в пунктах базирования или при переходе по морю, чем когда российская пехота уже высадилась на нашей стороне", – пояснил эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что украинские операторы дронов уничтожили две вражеские бригады за три дня, чем сорвали масштабное наступление врага. Тимочко подчеркнул, что это катастрофические показатели даже по российским меркам. По словам эксперта, несмотря на сложности с рекрутингом, украинская армия смогла подготовить специалистов высокого уровня, которые эффективно уничтожают врага. Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ сообщил, что за короткий период Силам обороны Украины удалось освободить более 400 кв. км территорий. ВСУ удалось продвинуться на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Успехи наших военных, добавил Тимочко, перерезали ключевые логистические пути врага.

Также мы писали, что, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, россияне пытаются перегруппироваться на Харьковском направлении. Кроме того, противник готовится к наступлению на ряде участков. В частности, это происходит на Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском направлениях и других. Трегубов отметил, что наблюдается всплеск активности врага в Сумской области. Прогнозируется, что попытки россиян восстановить свой наступательный потенциал могут произойти в ближайшие дни и недели.

