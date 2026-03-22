Нового верховного аятоллу Ирана народ знает только по картинкам ИИ, - WSJ

Поскольку Моджтаба Хаменеи не показывается на публике, в Иране ширятся слухи о его серьезном ранении или гибели.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи с момента своего официального избрания на пост не появлялся на публике. Обращения вместо него зачитывали дикторы телевидения. Не публиковалось и видео с его заявлениями. Из-за этого усиливаются слухи, что Хаменеи был сильно ранен или же убит во время ударов США и Израиля, пишет The Wall Street Journal.

Моджатаба Хаменеи заменил на посту своего отца Али, который погиб в первый день войны в результате авиаудара Израиля. Тогда же погибли другие родственники верховного лидера: жена, сестра и маленький сын. Сам Моджтаба Хаменеи также получил ранение, но "вопрос заключается в том, насколько оно было тяжелым".

Директор национальной разведки США Тулси Габбард сказала, что Хаменеи получил очень тяжелые ранения. Но, не смотря на хаос в иранском руководстве, режиму удается сохранить контроль внутри страны.

Двое иранских чиновников в частном порядке заявили изданию, что Хаменеи был ранен, но отрицают, что он недееспособен. Они сказали, что он скрывается из соображений безопасности.

Как пишут журналисты, иранский режим публикует фотографии, на которых Хаменеи часто изображен в явно вымышленных сценах для пропагандистских целей. Многие из них, похоже, сгенерированы искусственным интеллектом, указывается в статье. Среди таких – новая фотография профиля для учетной записи Хаменеи в соцсети X.

В сети мало видео с новым лидером Ирана

В прошлом Хаменеи также крайне редко появлялся на публике. Он дал только одно интервью, в 2021 году, в котором говорил о семье. Также государственные СМИ Ирана публиковали видео, на котором Хаменеи дает религиозный урок. В результате "народ Ирана мало что знает о своем новом верховном лидере".

Над отсутствием Хаменеи в публичном пространстве насмехаются противники режима. В соцсетях стало вирусным видео, на котором сторонники Хаменеи приветствуют его картонную фигуру. В ответ государственные СМИ показывают явно сгенерированные ИИ плакаты, билборды и видео, с помощью которых усиливает месседж о преемственности между отцом и сыном. На изображениях Хаменеи часто стоит рядом со своим отцом и Рухоллой Хомейни, первым верховным лидером Исламской Республики.

Судьба Моджтабы Хаменеи

Напомним, что разведки мира не могут с уверенностью сказать, где сейчас находится верховный аятолла Ирана. Также неизвестно состояние его здоровья. Журналисты отмечают, что и ЦРУ, и Моссад отслеживают признаки нахождения Хаменеи, поскольку есть даные о том, что он выжил во время ликвидации предыдущего руководителя иранского режима.

