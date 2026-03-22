'Путин войну заканчивать не хочет': Зеленский рассказал о переговорах в США

Зеленский заявил, что фокус США смещен в сторону войны в Иране, но и войну в Украине необходимо прекратить.

После двух дней встреч делегаций Украины и США в Майами есть сигналы о возможном продолжении обменов военнопленными с РФ, но ясно то, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Переговоры в США

Украинский лидер поделился, что он получил доклад от украинской переговорной группы о втором дне встречи с представителями президента США Дональда Трампа в Майами. Он отметил, что сейчас внимание американской стороны прежде всего сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

"Но и эту войну России против Украины нужно завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы агрессор не получил вознаграждение за войну. Он добавил, что также важно, чтобы Украина не была вынуждена возвращаться к войне через месяцы или годы. Для этого гарантии безопасности для Украины и всей Европы должны быть достаточными.

"В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что хочет мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить эту войну", - резюмировал Зеленский.

Ситуация на фронте

Зеленский рассказал, что к нему с докладом явились главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. По его словам, они подробно рассказали о ситуации на фронте.

Президент отметил, что на некоторых участках россияне заметно активизировались, пользуясь благоприятной погодой. Он подчеркнул, что количество вражеских штурмов возросло, но возросли и потери РФ.

"За одну эту неделю уже более 8 000 убитых и тяжелораненых оккупантов. Были у них и механизированные штурмы. Наши дроны работают хорошо, и позиции нашей армии сильны. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, каждой бригаде за результаты для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Какие вопросы обсуждаются на переговорах в США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах 21-22 марта в США украинская и американская делегации обсудят 4 вопроса. По его словам, главная задача – это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч.

Также Зеленский отметил, что на переговорах будет обсуждаться подготовка к трехсторонним встречам и программа PURL, через которую покупаются ракеты для систем ПВО Patriot. Кроме того, будет обсуждаться возможность заключения соглашения о дронах с США.

