Гигант без мозга, костей и с 1000 жалами: названо самое длинное в мире морское животное

Эта медуза, которой Артур Конан Дойл даже посвятил одно из своих произведений, по длине превосходит синего кита, а ведь он – самое большое животное на Земле.

Самым длинным существом на планете официально признана медуза львиная грива, чьи щупальца способны простираться на более чем 36 метров. Этот морской гигант не имеет мозга, скелета или крови, однако остается одним из самых эффективных хищников Арктики. Об уникальных особенностях Cyanea capillata и ее важном значении для экологов рассказал биолог Скотт Треверс в материале для издания Forbes.

История изучения этого вида впечатляет: еще в 1865 году на побережье штата Массачусетс вынесло мертвую медузу, диаметр ее колокола составлял 2,1 метра – это шире большинства дверных проемов. Но настоящий рекорд зафиксировали во время измерений щупалец. Они достигали 36,6 метра в длину. Это больше, чем размеры любого синего кита, которого когда-либо регистрировали люди.

Тело медузы имеет форму восьмиугольной звезды, а купол разделен на восемь долей, в каждой из которых расположено до 150 щупалец. В целом взрослая особь может иметь более 1000 ядовитых нитей. Цвет животного зависит от возраста: молодые медузы имеют бледно-оранжевую окраску, а крупные взрослые экземпляры поражают насыщенными оттенками от ярко-малинового до темно-фиолетового.

Клеточный гарпун: поразительная скорость

Оружие этого существа действует почти мгновенно. Каждый щупальце покрыто жалящими клетками – нематоцистами. Это не пассивные структуры, а настоящие биологические гарпуны под высоким давлением. Когда потенциальная жертва касается нити, клетка выстреливает ядом. Реакция длится менее 700 наносекунд. Скорость удара достигает 18 метров в секунду (около 65 км/ч). Биологи называют это одним из самых быстрых механических явлений во всей природе.

Медуза не преследует добычу, но она мастер пассивной охоты. Ее слабые пульсации не позволяют активно маневрировать, и животное полностью полагается на океанические течения. Стратегия выживания заключается в создании огромной "зоны гибели": хищник расправляет свои щупальца, словно рыболовную сеть, и медленно опускается на рыбу. В условиях бедной на ресурсы Арктики такая доступность критически важна.

Эволюционный компромисс: цена гигантизма

Быть длинным – тяжелая работа. Исследование, опубликованное в журнале Fluids, выявило серьезную проблему. Огромные щупальца снижают эффективность движения медузы на 80–90 %. Они нарушают формирование водных вихрей вокруг купола, что имеет свой глобальный недостаток – животное стало лучшим хищником, но значительно худшим пловцом. Однако в арктических водах течения выполняют большую часть работы по передвижению.

С другой стороны, водянистое тело чрезвычайно дешево "в эксплуатации". Медуза на 94% состоит из воды и у нее нет костей или мышц, требующих много энергии. Желеобразное вещество мезоглея строится почти без калорийных затрат. Это позволяет львиной гриве вырастать до космических размеров в скудных условиях Севера.

Океан будущего: почему медуз становится больше

Сегодня медузы стали индикатором глобальных изменений, поскольку глобальное потепление и чрезмерный вылов рыбы создают для них идеальные условия, пишет ученый. Данные исследования, опубликованного в PNAS, показывают рост их популяций. Рыбаки вылавливают естественных конкурентов медуз, которые также питаются зоопланктоном, а теплая вода ускоряет их размножение.

Эксперты отмечают, что чем больше человек нарушает морские экосистемы, тем больше океан наполняется этими желеобразными гигантами. Эти безмозглые хищники оказались одними из самых выносливых обитателей нашей планеты.

