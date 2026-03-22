Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета

Несмотря на тяжелое состояние, 97-летний иерарх предсказал день своего прощания во Владимирском соборе.

В воскресенье, 22 марта 2026 года, во время погребального обряда во Владимирском кафедральном соборе, Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний поделился воспоминаниями о последней встрече с новопреставленным Патриархом Филаретом, пишет Главком.

По словам Епифания, во время последнего посещения Филарета в больнице старец, несмотря на тяжелое состояние, предсказал, что в следующее воскресенье обязательно будет во Владимирском соборе. Священнослужители отнеслись к этим словам скептически из-за критического состояния 97-летнего иерарха.

Однако пророчество сбылось: тело Патриарха прибыло в собор именно в воскресенье, где он более 60 лет совершал свое служение, для проведения погребального обряда.

"Он сказал, что будет здесь в воскресенье – и он здесь, с нами в молитве", – отметил митрополит Епифаний, подчеркнув духовную силу покойного.

Кроме того, Епифаний вспомнил частные беседы с Патриархом, в которых они часто обсуждали любовь как основу веры. Завершая речь, Предстоятель подчеркнул продолжение дела жизни Филарета:

"Мы продолжим молитву о победе правды и справедливом мире для Украины".

Смерть патриарха Филарета – главные новости

20 марта стало известно о смерти почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета. Он скончался на 98-м году жизни.

В марте Филарет был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Как подчеркнул предстоятель ПЦУ, всегда в памяти останутся наставления Филарета о важности поддержки единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола.

В этот же день вечером в Свято-Михайловский Златоверхий собор города Киева доставили тело покойного Святейшего Патриарха Филарета. Прощание верующих с Филаретом началось после 20 часов. Обряд отпевания и погребения состоялся в воскресенье, 22 марта.

