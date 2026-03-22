Громкий 'взрыв' на бирже: украинский ИИ для дронов покорил рынки

Боевой опыт Украины становится глобальным трендом – инвесторы массово вкладывают средства в военные технологии.

Стремительный рост акций компании Swarmer Inc. после выхода на биржу стал одним из самых громких сигналов для рынка оборонных технологий, пишет Forbes.

По данным Bloomberg, за первые три торговые сессии акции компании подскочили почти на 1000%, что сделало ее одним из самых успешных дебютов в секторе.

Несмотря на регистрацию в Остине, компания сохраняет тесную связь с Украиной. Ее технологии созданы на основе боевого опыта и разработок, которые применялись во время войны. Как объясняет инвестор Дебора Фейрламб, именно украинское происхождение и практическое применение на фронте формируют доверие к продукту.

Swarmer специализируется на программном обеспечении для автономного управления дронами. Его ключевая функция – преобразование команд оператора в скоординированные действия целых групп беспилотников. По данным компании, алгоритмы созданы на основе более 82 тысяч боевых миссий, что делает систему одной из самых "обкатанных" в реальных условиях.

Полигон для новых технологий

Изменение характера войны стало главным драйвером интереса к таким технологиям. Массовое использование дешевых дронов показало, что традиционная противовоздушная оборона не всегда способна эффективно реагировать на новые угрозы. Именно поэтому внимание все больше смещается с дорогих систем на гибкие программные решения.

Эксперты отмечают, что Украина фактически стала полигоном для испытания новейших военных технологий. По словам Трестона Вита, главного геополитического директора Insight Forward, именно здесь происходит самая интенсивная в мире эволюция беспилотных систем.

Отдельным фактором являются условия современного боя, где активное радиоэлектронное подавление часто делает классические дроны неэффективными. Как отмечает Брайан Пикенс, в таких условиях будущее принадлежит автономным системам, которые не зависят от радиосвязи.

Интерес к украинским технологиям выходит за пределы Европы. По информации Reuters, украинские специалисты уже помогают странам Ближнего Востока противодействовать иранским беспилотникам, что еще больше усиливает спрос на такие решения.

В то же время аналитики предупреждают: стремительный рост акций не означает, что бизнес уже стабилен. По словам Фейрламб, нынешний интерес больше отражает спрос и потенциал, чем зрелую модель доходов.

Несмотря на это, эксперты уверены, что успех Swarmer – лишь начало. Как отмечает менеджер по адвокации украинской общественной организации "Армия общественных организаций" Марк Савчук, в ближайшие годы можно ожидать новых IPO украинских оборонных стартапов.

Украинские технологии в центре внимания

Как сообщал УНИАН, линия фронта в Украине превратилась в уникальную лабораторию военных инноваций, где прямо под обстрелами создают новые технологии борьбы с беспилотниками. Именно здесь украинские военные научились эффективно сбивать иранские дроны типа "Shahed", которые массово применяет Россия.

Толчком к "революции дронов" стали первые столкновения с российскими беспилотниками. Украинские военные быстро поняли, что традиционные средства ПВО не всегда эффективны против маневренных целей.

