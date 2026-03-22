Спецпредставитель США заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Спецпредставитель президента США заявил, что конструктивные переговоры стали продолжением вчерашних достижений.

Делегации США и Украины во Флориде в воскресенье, 22 марта, продолжили переговоры в рамках продолжающихся посреднических усилий под эгидой США, сообщил в соцсети Х специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины вновь собрались для второго дня переговоров в рамках продолжающихся посреднических усилий под эгидой США, направленных на заключение долгосрочного и всеобъемлющего мирного соглашения о прекращении войны", – рассказал он.

Уиткофф назвал переговоры "конструктивными" и рассказал, на каких основных вопросах они были сосредоточены:

Видео дня

"Эти конструктивные переговоры стали продолжением вчерашних достижений и были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе".

Спецпредставитель президента США сообщил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а в состав украинской делегации – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook, что во время встречи, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины, а также обмен и возвращение украинцев домой:

"Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан".

Умеров добавил, что наблюдается прогресс в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов.

Глава украинской делегации добавил, что уже был доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы. Он выразил благодарность США "за системное участие в переговорном процессе" и надеется, что "достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч".

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что проводить мирные переговоры пока не о чем, поскольку политические позиции Украины и России кардинально отличаются. Огрызко напомнил, что президент США Дональд Трамп начинал с идеи прекращения огня, и Украина ее поддержала, а Россия – нет. Он добавил, что страна-агрессор убедила главу Белого дома, что нужно идти к всеобъемлющему мирному соглашению, а для этого следует начать переговоры. Экс-министр иностранных дел Украины подчеркнул, что фактически мы сейчас делаем то, что хотела Россия – имитируем переговоры.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после двух дней встреч делегаций Украины и США в Майами стало ясно, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Зеленский подчеркнул, что следует добиться того, чтобы агрессор не получил вознаграждения за войну. Также важно, чтобы Украине через месяцы или годы не пришлось снова защищать свои земли от агрессии России. Поэтому президент Украины считает, что гарантии безопасности для Украины и всей Европы должны быть достаточными.

Вас также могут заинтересовать новости: