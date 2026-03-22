Православный праздник сегодня в народе носит название Никонов день.

23 марта по новому календарю украинской православной церкви чтят память двух святых Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Рассказываем, какие традиции и обычаи соблюдают в эту дату, что нельзя делать сегодня, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник в Украине по новому стилю

23 марта в Украине православные чтят память преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и его 199 учеников, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

Никон Сицилийский жил в III веке. Он родился в Неаполе, в семье язычника и христианки.

Никон был воином и сам придерживался язычества. Но однажды произошел случай: его отряд оказался в смертельной опасности. Тогда Никон вспомнил, как мать учила его молиться и пообещал сам себе, что в случае спасения примет крещение. Ему и другим воинам удалось уцелеть - и Никон отправился на берег Мраморного моря, где принял крещение и монашество.

Со временем он стал духовным наставником для братии и получил сан епископа. Спасаясь от нашествий, по совету старца монахи переселились на Сицилию - там основали обитель. Но когда начались гонения на христиан, то и Никон, и его ученики погибли как мученики.

Преподобный Никон Киево-Печерский жил в XI веке. Он был учеником преподобного Антония и также многих постригал в монахи. Как-то он провел монашеский постриг и для приближенных князя Изяслава - за это преподобный впал в немилость и вынужден был покинуть обитель.

Некоторое время Никон жил на Тмутараканском полуострове, там же основал монастырь. Позже ему удалось вернуться в Киево-Печерскую лавру - он стал ее игуменом. Умер святой в глубокой старости, похоронен в Ближних пещерах лавры.

Какой сегодня праздник по старому церковному календарю

Согласно прежнему, юлианскому календарю, которым церковь пользовалась до 2023 года, в этот день чтят память мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

Что просят в молитвах этого дня, чего нельзя делать сегодня

В православный праздник 23 марта верующие обращаются к святым Никонам: в молитвах к ним просят укрепить веру, дать мужество, терпения и сил вынести все испытания, помощи в преодолении жизненных трудностей.

Никона Сицилийского также почитают как наставника, призывавшего слушаться родителей, следовать Богу и быть примером для других, а у Никона Печерского просят защиты и духовной поддержки.

В народе праздник называют Никонов день и посвящают его очищению и обновлению. С самого утра нужно навести порядок в доме, сменить постель, вынести мусор. Также в старину мыли полы с настоем мяты - считается, что вместе с чистотой в дом приходит благополучие, а мята защищает от злых сил. В это время приводят в порядок участок, начинают весенние работы в саду, сажают яблони, рябину, смородину.

Церковь в праздник 23 марта не одобряет ругань, сквернословие и ссоры, особенно между близкими людьми. Не следует лгать, лениться, осуждать, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост - те, кто придерживается его, не употребляют скоромной пищи. Однако намного важнее следить не за диетой, а за чистотой мыслей и поступков.

В народе есть свои запреты - к ним также относились особенно внимательно. Что нельзя делать 23 марта:

оставлять в доме грязь и беспорядок - к потерям;

лениться - святой Никон не благоволит бездельникам;

обманывать и сплетничать - это к болезням и проблемам в семье.

Особенно остерегаются держать деньги на виду - считается, что это к неожиданным тратам и нищете.

Верят, что чистота в доме и честность в поступках в этот день напрямую влияют на достаток: чем больше порядка - тем больше благополучия.

Приметы 23 марта - что обещает погода сегодня

В народе на Никонов день внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, каким будет лето и ближайшая погода:

днем тепло, а ночью холодно - погода будет ясной;

первый весенний гром - к дождливому лету;

небо ночью звездное - утром будут заморозки;

вода в реках не прибывает - к жаркому лету;

кошка много спит - к похолоданию.

В этот день считается хорошей приметой начинать посадку деревьев и кустарников - это сулит богатый урожай и достаток в доме.

