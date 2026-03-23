Бессент назвал новую цель для атак США в войне против Ирана, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана открыть к понедельнику, 23 марта, водный путь в Ормузском проливе.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что американо-израильские удары по Ирану направлены на уничтожение его укреплений вдоль Ормузского пролива, тогда как иранское руководство должно до понедельника выполнить требование президента Дональда Трампа об открытии этого водного пути, сообщает Bloomberg.

По словам Бессента, США могут уничтожить ВВС и ВМС Ирана, а также лишить страну возможности производить ядерное оружие.

"Трамп примет любые необходимые меры для достижения заявленных целей США, включая уничтожение иранских ВВС и ВМС, лишение Ирана возможности обладать ядерным оружием и его способности проецировать силу на международном уровне", – заявил Бессент в воскресенье в программе NBC "Meet the Press".

Издание отмечает, что заявление министра финансов США, а также требование президента США Дональда Трампа, выдвинутое Ирану в субботу, 21 марта, стали сигналом решимости на фоне стремительного роста цен на нефть и бензин, что оказывает внутреннее давление на администрацию в год промежуточных выборов.

"Проводится кампания с использованием военных ресурсов для ослабления иранских укреплений вдоль пролива, которая продлится до тех пор, пока они не будут полностью разрушены. Иногда для деэскалации ситуации приходится прибегать к эскалации", – отметил Бессент.

Издание напомнило, что война продолжается уже четвертую неделю, и рост цен на нефть сказывается на всей экономике. Американская автомобильная ассоциация поделилась данными, что средняя цена галлона бензина в США за месяц выросла на 34%.

Кроме того, генеральный директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кирби на прошлой неделе предупредил, что если цена на нефть составит 175 долларов, это приведет к резкому росту стоимости авиационного топлива.

В статье отмечается, что Трамп и его ближайшие помощники утверждают, что временное повышение цен оправдано с учетом цели устранения долгосрочной угрозы со стороны Ирана.

"Давайте просто возьмем 50 дней временного повышения цен. Цены снизятся, и взамен мы получим 50 лет без иранского режима, обладающего ядерным оружием", – сказал Бессент в интервью NBC.

При этом на вопрос, когда может произойти снижение цен на нефть, Бессент не смог дать четкого ответа.

"Я не знаю, будет ли это 50 дней. Я не знаю, будет ли это сто дней", – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о крахе Ирана. Он добавил, что теперь самым большим врагом Америки является "радикально левая, крайне некомпетентная Демократическая партия". Примечательно, что глава Белого дома решил шуткой ответить на вопрос журналистов во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, почему он не сообщил союзникам о своих планах в отношении Ирана. Трамп заявил, что США хотели устроить "сюрприз" и отметил, что "кто, как не Япония, разбирается в сюрпризах".

Также мы писали, что генерал австралийской армии, военный аналитик Мик Райан предполагает, что военная кампания против Ирана поставила Вашингтон перед сложным вопросом – стоит ли привлекать сухопутные войска. Райан констатировал, что превосходство в воздухе и на море не гарантирует достижение политических целей, у США есть масса таких примеров в своей истории. Поэтому, по мнению эксперта, в Вашингтоне сейчас решают, поможет ли наземная операция США победить Иран или , наоборот, втянет страну в длительный и изнурительный конфликт, последствия которого могут быть непредсказуемыми.

