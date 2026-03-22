И Силы обороны, и союзники могут получить необходимое количество дронов для защиты от "Шахедов".

Украина должна предлагать партнерам совместное производство дронов в обмен на инвестиции, совершенствование технологий и новый опыт, сказал в эфире "Киев24" генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, это позволит силам обороны получать свою долю беспилотников для защиты гражданских лиц и уничтожения российских объектов – штабов, пусковых установок ракет и дронов, складов боеприпасов, нефтебаз и т. д. Одновременно союзники будут получать вооружение для своей собственной защиты.

Он подчеркнул, что ассоциации производителей оружия многих стран, в частности Германии, заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Он добавил, что такие страны, как Саудовская Аравия, готовы закупать украинские дроны.

"Но мы ставим вопрос – давайте инвестиции, создавайте совместное производство. Украина готова обучить и технологически поддержать, но свои страны они должны защищать сами. Мы поддерживаем, но не вступаем в войну, ведь какой-нибудь из террористических режимов, создавших сеть по всему миру, может объявить Украину объектом для нападения", – сказал он.

Борьба с ударными дронами Shahed

Напомним, что именно украинские военные первыми научились сбивать ударные дроны, которые российская армия запускает по Украине, получив технологию в Иране. Если осенью 2022 года Украина имела ограниченные возможности для противодействия таким целям, то сейчас ВСУ перехватывают дроны в воздухе, используя собственные разработки.

Группа украинских военных отправилась в страны Персидского залива, чтобы там противодействовать иранским атакам. Согласно сообщениям, украинцы уже успешно сбили несколько беспилотников в одной из стран этого региона.

