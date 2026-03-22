'Фактически делаем то, чего хотела РФ': Огрызко раскритиковал подход к мирным переговорам

Экс-министр иностранных дел Украины отметил, что без политических решений со стороны Украины и России результата не будет.

Вести переговоры сейчас не о чем, потому что политические позиции Украины и России кардинально отличаются. Об этом сказал в эфире Radio NV экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко по поводу переговоров в США, где находится украинская делегация.

Он отметил, что это возвращение к тому, чего хотела РФ, когда к власти в США пришел Дональд Трамп. По его словам, он начинал с идеи прекращения огня, и Украина ее поддержала, а Россия - нет, но убедила президента США, что нужно идти к всеобъемлющему мирному соглашению, а для этого начать переговоры.

"Фактически мы сейчас делаем то, чего хотела Россия – вести войну и имитировать переговоры. Сейчас этот процесс как раз и происходит", – подчеркнул Огрызко.

По его словам, военные могли договориться о каких-то параметрах того, что может быть реальным только после принятия политического решения.

"А политических решений нет и не будет. Потому что здесь два варианта – либо мы подписываем капитуляцию, либо этих решений не будет в принципе. Думаю, что украинское руководство, слава Богу, склоняется ко второму варианту, потому что подписывать капитуляцию никто в Украине не хочет, не будет. И фактически ему этого права не дадут", – подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры ради переговоров, и этот процесс может быть бесконечным. При этом он напомнил, что есть примеры переговоров между США и СССР, которые длились годами.

"Здесь тема бесконечна. До принятия политического решения можно создавать группы, подгруппы, комиссии, все что угодно. Это как раз Россия умеет делать фантастически. Для того, чтобы имитировать бурный процесс. По сути переговариваться не о чем, потому что политические позиции Украины и России отличаются кардинально. Вот собственно и все переговоры", – подчеркнул Огрызко.

Какие вопросы обсудят переговорщики в США

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на выходных, 21-22 марта, в США украинская и американская делегации обсудят 4 вопроса. Речь идет о четких параметрах продолжения трехсторонних встреч, подготовке к ним, о программе PURL, через которую мы покупаем ракеты для "Петриотов", а также о возможности заключения соглашения о дронах с США.

Вас также могут заинтересовать новости: