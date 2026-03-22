В названии и логотипе Bluetooth скрыт гениальный смысл, о котором никто не догадывается

Мы пользуемся им ежедневно, но мало кто знает, что за привычным синим значком на экране телефона скрывается сильная история.

Вы определенно его узнаете из тысячи, но, как оказалось, за логотипом Bluetooth, который знаком большинству из нас, скрывается умный подтекст, о котором мы ничего не знаем, даже несмотря на то, что беспроводные технологии стали настолько привычной частью жизни.

Сейчасв большинство из нас едва ли задумываются дважды, прежде чем нажать на иконку Bluetooth для подключения к наушникам, колонкам или автомобилю. Однако знаменитый символ и необычное название на самом деле уходят корнями в историю короля викингов, жившего более 1000 лет назад, пишет Supercar Blondie. И как только вы об этом узнаете, вы больше никогда не будете смотреть на этот маленький синий значок по-прежнему.

Почему Bluetooth называется так - это гениально

Для такой современной технологии у Bluetooth серьезная древняя предыстория. Согласно официальному сайту Bluetooth, название происходит от имени короля Харальда "Синезубого" Гормссона, который был известен тем, что объединил Данию и Норвегию в 958 году. У него также, по сообщениям, был мертвый зуб темно-сине-серого цвета, из-за чего он и получил прозвище "Синезубый" (Bluetooth).

Видео дня

Эта связь оказалась идеальной для технологии. Еще в 1996 году компании Intel, Ericsson и Nokia работали вместе над стандартом беспроводной связи малого радиуса действия, который мог бы соединять различные устройства и отрасли. Во время одной из таких встреч Джим Кардач из Intel предложил "Bluetooth" в качестве временного кодового названия, потому что король Харальд объединил Скандинавию точно так же, как новая технология должна была объединить миры ПК и сотовой связи. Это должно было быть лишь временным вариантом, но иногда временные идеи оказываются лучшими.

Логотип еще умнее. Почему символ Bluetooth – это руна?

Название само по себе остроумно, но логотип идет еще дальше. Этот угловатый символ Bluetooth на самом деле состоит из двух рун – Хагалл и Бьяркан, которые представляют инициалы Харальда Синезубого. Соединенные вместе, они образуют ставший культовым знак, который появляется на телефонах, ноутбуках, автомобилях, наушниках и практически в каждом мыслимом гаджете.

Таким образом, то, что выглядит как простой футуристический символ, на самом деле является данью средневековой истории. Более того, окончательное название закрепилось только потому, что с альтернативами возникли проблемы. Технологическая компания заявляет, что команда рассматривала такие названия, как RadioWire и PAN (сокращение от Personal Area Networking), но одно было слишком общим, а у другого возникли сложности, что оставило Bluetooth единственным реальным вариантом.

Это означает, что один из самых узнаваемых технологических брендов в мире выжил случайно и в итоге обрел скрытый смысл, который намного круче, чем кто-либо ожидал.

