США спешат принять на вооружение гиперзвуковые ракеты за $40 млн при штучном производстве

Вес боевой части ракеты составляет менее 14 кг.

Американские вооруженные силы в скором времени могут принять на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс Dark Eagle. Об этом заявил главный специалист армии США по ракетным программам генерал-лейтенант Фрэнк Лозано, пишет Bloomberg.

По словам Лозано, США близки к тому, чтобы первая батарея была полностью оснащена всеми необходимыми средствами. Он заверил, что до этого осталось всего несколько недель.

Главный специалист армии США по ракетным программам рассказал, что американские вооруженные силы сотрудничают с корпорацией Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком проекта. Он поделился, что компания стремится ускорить темпы производства ракет, часть из которых собирается вручную.

Видео дня

В агентстве отметили, что ранее управление Пентагона по испытаниям вооружений заявляло о том, что в ходе испытаний Dark Eagle пока не было получено достаточного количества данных, чтобы определить операционную эффективность системы. В оборонном ведомстве США прогнозировали, что для всех необходимых процессов потребуется еще как минимум год.

Как пишет Defense Express, армия США не обязана выполнять указания управления Пентагона по испытаниям вооружений о сроках принятия Dark Eagle на вооружение.

В издании напомнили, что проект Dark Eagle сталкивался с целым рядом проблем. Только в 2024 году армия США после двух лет неудачных попыток все-таки запустила гиперзвуковую ракету, но даже после этого в Пентагоне выразили сомнения в том, насколько американской армии необходим этот комплекс.

Также в издании отметили, что одна ракета комплекса Dark Eagle стоит более 40 млн долларов. Более того, вес боевой части одной ракеты составляет менее 14 кг, что является довольно скромной цифрой.

Кроме того, в издании добавили, что темпы производства ракет оставляют желать лучшего. Сейчас в США производят всего по одной ракете в месяц с планами по производству двух ракет ежемесячно.

США заключили контракт на строительство атомных субмарин нового поколения

Ранее ВМС США подписали крупный контракт с компанией General Dynamics на сумму 15,4 миллиарда долларов, который предусматривает строительство подводных лодок нового поколения класса Columbia. Привлеченные средства будут использованы для проектирования дополнительных подводных лодок этого класса, поддержки основной верфи и развития сети поставщиков.

Подводные лодки класса Columbia станут ключевым элементом ядерной триады США, заменив устаревшие подводные лодки типа Ohio. Известно, что длина каждой подводной лодки составит около 170 метров, а водоизмещение превысит 20 000 тонн. Корабли будут оснащены 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5.

