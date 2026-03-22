Денисенко рассказала об общении с бывшим мужем после развода: 'Андрей очень старается'

По словам актрисы, они уделяют много времени своему общему сыну.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которая в прошлом году развелась с актером и бывшим военным Андреем Фединчиком, рассказала об их общении.

По словам звезды, несмотря на скандалы и недоразумения между ними, они все же смогли найти общий язык ради сына.

"Андрей очень старается, и я тоже. Я вообще горжусь нами как родителями", - подчеркнула актриса в проекте "Ближче до зірок".

Видео дня

Наталка добавила, что не жалеет о своем решении прекратить отношения с Фединчиком и высказалась о разводе так:

"Иногда лучше расстаться, чем жить, терпеть и страдать".

К слову, украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись после восьми лет брака в мае 2025 года. Позже звезда сериалов заявляла, что никогда не изменяла мужу и пыталась сохранить семью, однако ее подруга Ксения Мишина и бывшая жена Фединчика эмоционально обвинили ее во лжи. У пары есть общий сын Андрей.

Напомним, ранее бывший муж Денисенко раскрыл правду о своем состоянии после сложной операции. Андрей Фединчик отметил, что военно-медицинская комиссия признала его более негодным к военной службе.

