В Катаре разбился военный вертолёт: экипаж и пассажиры погибли

По предварительным данным, причиной падения самолета в море стала техническая неисправность.

Вертолет ВВС Катара потерпел крушение и упал в Персидский залив во время проведения тренировочных полетов. Как сообщает Министерство обороны Катара, это произошло в ночь на 22 марта во время выполнения полета в рамках деятельности Объединенного комбинированного командования сил Катара и Турции.

На борту находилось семь человек. Спасательные службы сначала подтвердили гибель шестерых членов экипажа и пассажиров. Среди погибших – четверо катарских военнослужащих, один турецкий офицер – майор Синан Таштекин, а также двое гражданских сотрудников турецкой оборонной компании ASELSAN – Сулейман Джемаль Кахраман и Исмаил Анас Джан. Впоследствии была подтверждена и гибель седьмого члена экипажа – второго пилота Саида Нассера.

По предварительным данным, причиной падения самолета в море стала техническая неисправность. Ничто не указывает на то, что аварию могла вызвать вражеская атака.

Видео дня

Как отмечает "Милитарный", присутствие специалистов ASELSAN на борту может свидетельствовать об испытаниях или обслуживании радиоэлектронного оборудования или систем связи, которые компания активно поставляет для катарской авиации.

Тип вертолета, потерпевшего крушение, пока официально не разглашается, однако авиапарк Катара эксплуатирует широкую номенклатуру западных образцов, в частности NH90 и AH-64E Apache, оснащенных турецкими компонентами.

Официальное расследование для установления точных причин технического сбоя проведет катарская сторона при содействии турецких специалистов.

Напомним, недавно Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона. Это первый известный случай сбивания ударного вертолета с помощью FPV-дрона в целом и второй известный случай сбивания вертолетов с помощью дрона в воздухе во время российско-украинской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: