Можно ли доверять количеству калорий, указанному на упаковке: что говорят специалисты

Определить реальную калорийность продукта не так уж и просто.

Для людей, которые пытаются похудеть или просто следят за своим весом, привычным делом является подсчет калорий в еде. Эту задачу значительно упрощает тот факт, что в наше время на любой упаковке с едой всегда указана ее точная энергетическая ценность. Однако насколько вы можете доверять этим надписям на самом деле?

Как сообщает NBC News, популярный в США бренд протеиновых батончиков David увяз в судебных тяжбах из-за обвинений в предоставлении ложной информации об энергетической ценности продукта. Истцы утверждают, что батончики компании содержат почти вдвое больше калорий, чем указано на этикетке, и это якобы подтверждено независимыми тестами. В компании же говорят, что истцы использовали неправильный метод измерения калорий.

Американское законодательство допускает расхождение до 20% между реальной калорийностью продукции и маркировкой на упаковке. К тому же организм каждого человека по-своему усваивает калории из пищи, поэтому номинальная энергетическая ценность продукта вовсе не означает, что именно столько калорий из него получит организм.

Количество энергии, которое мы получаем из пищи, зависит от того, "насколько хорошо ваш желудок ее переваривает, сколько ее усваивается в тонком кишечнике и какая энергия может быть получена после того, как микробиом поработает над ней в толстом кишечнике", – говорит руководитель отдела клинического питания в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе доктор Чжаопин Ли.

К тому же производители продуктов имеют ограниченный инструментарий для измерения калорийности своих изделий. В некоторых случаях используется экспериментальный метод, когда продукт сжигают в лабораторных условиях и считают полученные в процессе джоули энергии, которые переводят в калории. Другие же просто используют математические формулы, рассчитывая, сколько в теории должно быть калорий в продукте, учитывая его состав (долю жиров, углеводов и белков).

Один грамм углеводов и белков содержит около 4 калорий, один грамм жиров – около 9 калорий. Поэтому часто калорийность продукта рассчитывается просто на бумаге на основе этих базовых формул.

Некоторые компании, в частности рестораны, могут использовать уже готовые расчеты калорийности определенных блюд. Например, в США Министерство сельского хозяйства имеет официальную базу данных калорийности для отдельных продуктов, таких как помидоры или белый хлеб.

Однако это предполагает определенные догадки, поскольку в процессе приготовления блюда продукты меняют свою структуру, и конечная энергетическая ценность может существенно отличаться от совокупной калорийности использованных продуктов. Особенно учитывая то, что очень часто ингредиенты добавляются в блюдо "на глаз" без точного взвешивания.

