МИД Украины об убийстве сотрудника Красного Креста: Этот теракт не имеет никакого оправдания

00:41, 03 октября 2014
Политика
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МИД Украины выразил соболезнования в связи с гибелью в Донецке гражданина Швейцарии, представителя Международного комитета Красного Креста. 

МИД Украины / Wikipedia

Заявлениео публиковано на официальном сайте министерства.

"МИД выражает глубокое сожаление и соболезнования в связи с трагической гибелью в результате обстрела террористами офиса Международного комитета Красного Креста в  Донецке представителя МККК, гражданина Швейцарии", – сказано в сообщении. 

Эта смерть нужна боевикам, чтобы в очередной раз запугать представителей международных организаций, уверены в МИДе.

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"Этот террористический акт не имеет никакого оправдания. Бандиты и террористы нечеловеческим образом осмелились поднять оружие против тех, кто прибыл на Донбасс с гуманитарной миссией – помогать людям. Этот случай находится в одной плоскости со взятием террористами в заложники сотрудников ОБСЕ и так же направлен на запугивание представителей международных организаций, которые помогают вернуть мир и спокойствие на Донбасс", – заявили украинские дипломаты. 

"Причастные к этому преступлению лица и организации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами национального и международного законодательства", – требует внешнеполитическое ведомство Украины. 

Как  сообщал УНИАН, в четверг, 2 октября, боевики обстреляли центр Донецка. В результате обстрела погиб гражданин Швейцарии, представитель МККК. 

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