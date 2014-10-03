МИД Украины об убийстве сотрудника Красного Креста: Этот теракт не имеет никакого оправдания

Заявлениео публиковано на официальном сайте министерства.

"МИД выражает глубокое сожаление и соболезнования в связи с трагической гибелью в результате обстрела террористами офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке представителя МККК, гражданина Швейцарии", – сказано в сообщении.

Эта смерть нужна боевикам, чтобы в очередной раз запугать представителей международных организаций, уверены в МИДе.

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"Этот террористический акт не имеет никакого оправдания. Бандиты и террористы нечеловеческим образом осмелились поднять оружие против тех, кто прибыл на Донбасс с гуманитарной миссией – помогать людям. Этот случай находится в одной плоскости со взятием террористами в заложники сотрудников ОБСЕ и так же направлен на запугивание представителей международных организаций, которые помогают вернуть мир и спокойствие на Донбасс", – заявили украинские дипломаты.

"Причастные к этому преступлению лица и организации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами национального и международного законодательства", – требует внешнеполитическое ведомство Украины.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 октября, боевики обстреляли центр Донецка. В результате обстрела погиб гражданин Швейцарии, представитель МККК.