Гороскоп на 23 марта по картам Таро: Девам - спокойствие, Козерогам - контроль над ситуацией

Этот день подарит романтику некоторым знакам зодиака.

Составлен гороскоп на 23 марта 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Не забывайте о своих принципах и мечтах. Сейчас подходящее время для смелых шагов к реализации собственных идей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Семерка Жезлов". Начало недели может поставить вас в ситуацию, где придется не просто реагировать, а осознанно отстаивать собственные позиции, даже если это вызовет непонимание со стороны других. Вы почувствуете, что обстоятельства как будто испытывают вашу выдержку. В профессиональной сфере возможны моменты, когда придется четко аргументировать свои решения. В отношениях напряжение будет возникать из-за разницы во взглядах. Однако ваши чувства сильнее любых ссор. Ближе к вечеру все наладится.

Телец

Ваша карта – "Туз Пентаклей". Понедельник откроет перед вами возможности, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, но именно они закладывают основу для будущих результатов, если вы отнесетесь к ним серьезно. Тельцы могут почувствовать, что изменения происходят медленно, однако в этом и заключается их надежность. В рабочих вопросах появится шанс укрепить свои позиции. Вы будете стремиться к ощущению твердой почвы под ногами, и это вполне понятно. То, что вы начнете сейчас, будет иметь долгосрочное влияние, даже если результаты не будут мгновенными.

Близнецы

Ваша карта – "Двойка Мечей". У Близнецов будет внутреннее ощущение застоя, будто вы стоите перед выбором, у которого нет очевидно правильного решения. Вы можете пытаться отложить принятие решения, надеясь, что ситуация разрешится сама собой, но этого не произойдет. Поэтому возьмите на себя ответственность за собственные поступки. В финансах стоит избегать резких шагов, если вы не уверены в результате. В отношениях молчание или избегание каких-то неудобных тем может только осложнить ситуацию. Важно не закрываться от второй половинки.

Рак

Ваша карта – "Рыцарь Пентаклей". События этого дня будут разворачиваться медленнее, чем вам хотелось бы, однако именно этот темп обеспечит стабильность. Ракам следует проявить терпение. Вы можете почувствовать, что движетесь без резких прорывов, но каждый шаг будет продуманным и точным. В профессиональной сфере важно придерживаться плана, даже если возникнет соблазн отвлечься. Совсем скоро вы можете получить повышение или премию. В отношениях возможно ощущение предсказуемости, которое может показаться скучным, но на самом деле оно создает ощущение безопасности. Вы закладываете фундамент, который не сразу заметен.

Лев

Ваша карта – "Пятерка Жезлов". Начало недели может быть насыщено мелкими спорами или конкуренцией на работе. Вы можете воспринимать это как вызов, хотя на самом деле не все ситуации требуют вашего участия. В финансовых вопросах лучше избегать импульсивных решений, продиктованных эмоциями. В отношениях напряжение может возникать из-за бытовых дел. Важно не реагировать слишком остро. Если вы сохраните внутреннее равновесие, то сможете быстро все уладить и не наговорить лишнего. Ваша вторая половинка сможет все понять.

Дева

Ваша карта – "Верховная Жрица". В этот день ответы на некоторые вопросы появятся не благодаря логике, а благодаря ощущениям. Вы можете заметить, что не вся информация лежит на поверхности, и это потребует терпения и спокойствия. В работе лучше не торопиться с выводами, даже если кажется, что все очевидно. Финансовые вопросы потребуют осторожности и отсутствия спешки. Ваша интуиция будет сильнее, чем обычно. Но важно не путать ее с внутренними страхами, которые могут сильно мешать двигаться вперед.

Весы

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Начало недели будет связано с взаимодействием, где результат зависит от способности работать вместе с другими, даже если это не всегда комфортно. Вы можете почувствовать, что вас оценивают или проверяют. Но вы справитесь с волнением и проявите себя на все 100%. В профессиональной сфере важно быть открытыми к обучению и новым подходам. Это принесет пользу и важный опыт. Не бойтесь, что перед вами неизвестность – после первого шага уже ничего не будет страшно.

Скорпион

Ваша карта – "Смерть". Скорпионы смогут осознать, что определенный этап завершился, даже если вы еще не готовы это принять. Изменения могут происходить постепенно, но их направление будет необратимым. В работе это может означать смену подхода или завершение привычного процесса. Финансовые вопросы потребуют пересмотра и отказа от устаревших стратегий. В отношениях важно быть искренними. Возможно, вы будете скучать по прошлому, но лучше наслаждаться настоящим. В нем есть все для счастья.

Стрелец

Ваша карта – "Восьмерка Кубков". Начало недели может заставить вас пересмотреть свои эмоциональные привязанности. Стрельцы могут понять, что продолжаете двигаться по привычке, а не по внутреннему желанию. В работе возникнут мысли о смене направления или вообще профессии. Взвесьте внимательно все за и против. Финансовые вопросы потребуют отказа от неперспективных расходов. В отношениях возможно дистанцирование, которое будет необходимо для переосмысления. Вы будете искать более глубокий смысл во всем, что происходит в вашей жизни.

Козерог

Ваша карта – "Четверка Пентаклей". Создается ощущение, будто вы постоянно что-то контролируете и держите что-то важное слишком крепко. Именно из-за этого вы устаете больше, чем от реальной работы. Вы строите вокруг себя систему безопасности, где все должно быть предсказуемым, но жизнь начнет осторожно подталкивать вас к изменениям. В финансах возможны ситуации, когда выгоднее не сохранять, а грамотно вложить или перераспределить ресурсы. В отношениях вы можете выглядеть сдержанно, хотя внутри будет больше чувств, чем кажется. Важно позволить себе немного спонтанности, даже если это непривычно. Вторая половинка точно оценит ваши старания.

Водолей

Ваша карта – "Шестерка Жезлов". Успех, который может появиться в начале недели, будет не громким, а скорее тихим подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Вы можете заметить, что к вам стали прислушиваться внимательнее или обращаться за советом, и это станет знаком изменения вашей роли. В профессиональной сфере важно не только принять этот результат, но и понять, что он налагает новую ответственность. В отношениях стоит еще раз напомнить о своих чувствах. Добавьте романтики в свои будни с любимым человеком и не забывайте отдыхать.

Рыбы

Ваша карта – "Девятка Мечей". Ваши мысли могут создавать сложные сценарии, которые будут выглядеть настолько реальными, что начнут влиять на решения. Будет возникать ощущение, будто вы пытаетесь решить задачу, которой на самом деле еще не существует. В профессиональной сфере это может проявиться как подготовка к проблемам, которые так и не появятся. В финансах – как лишние сомнения перед простыми действиями. Стоит взять себя в руки и не обращать внимания на критику. В отношениях с окружающими возможно искажение смыслов: слова будут восприниматься глубже или иначе, чем они были сказаны. Не волнуйтесь, ведь во второй половине дня все уладится.

Вас также могут заинтересовать новости: