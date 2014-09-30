В Украине зарегистрированы почти 300 тысяч переселенцев, 5 миллионов остаются в зоне АТО

На сегодняшний день в Украине официально насчитывается 295 тысяч внутренне перемещенных лиц. Примерно пять миллионов человек живут в зонах, затронутых конфликтом, сообщает центр новостей ООН.

"Конфликт в Украине привел к резкому ухудшению гуманитарной ситуации в стране. Многие жители на востоке Украины испытывают острую нехватку продовольствия, теплой одежды, воды и предметов гигиены. В связи с приближением зимы внутренне перемещенные лица остро нуждаются прежде всего в теплой одежде и утепленных палатках", - говорится в сообщении.

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По данным ООН, на сегодняшний день в Украине официально насчитывается 295 тысяч внутренне перемещенных лиц. Примерно пять миллионов человек живут в зонах, затронутых конфликтом.

Также в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отмечают, что особо тяжелая ситуация сложилась в районах, которые находятся под контролем повстанцев. Доступ туда ограничен в силу отсутствия безопасности, а запасы предметов гуманитарной помощи у местных организаций и групп Красного креста уже на исходе.

В районах, пострадавших от конфликта, не хватает одежды, обуви, медикаментов, продовольствия и предметов гигиены. В некоторых населенных пунктах на востоке Украине питьевая вода подается в ограниченном режиме или вообще не поступает. В этих районах срочно требуются водяные насосы, дизельные генераторы и медицинское оборудование.

В Донецкой и Луганской областях особенно остро стоит проблема санитарии. Во многих местах срочно нужны временные туалеты и средства дезинфекции. В других районах, которые находятся под контролем властей, внутренне перемещенные лица нуждаются в теплых одеялах, одежде, зимних утепленных палатках, а также в медикаментах.

Как сообщал УНИАН, спровоцированный Россией вооруженный конфликт продолжается на Донбассе с апреля 2014 года.

25 сентября специальный докладчик ООН по правам человека внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни сообщил, что в Украине количество внутренне перемещенных лиц может быть в три раза выше официальных данных, в соответствии с которыми их количество составляет около 300 тысяч человек.

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«Официальные цифры свидетельствуют о 300 тысячах внутренне перемещенных лиц, однако цифры могут быть в 3 раза выше», - заявил он.

Беяни объясняет, что «официальные данные получены на основании регистрации в разных регионах, однако цифры могут быть больше потому, что эти системы регистрации не связаны между собой, они ситуативные и несистемные и многие перемещенные лица приняты местными семьями, которые не обращаются за регистрацией».