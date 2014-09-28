Украине удалось выстроить надежную линию обороны на востоке страны - Порошенко



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью на телеканале 1+1 в воскресенье вечером.

”Сегодня нам удалось выстроить надежную линию обороны”, - сказал глава государства.

По словам Порошенко, украинская сторона не собирается нарушать режим прекращения огня на востоке страны, но намерена укреплять позиции, чтобы сохранить государство.

Читайте такжеПорошенко: Из Донецка освобождены еще 29 украинских военных и 1 пограничник

”Первое, за эти 100 дней мы сохранили и укрепили государство. Мы сократили территорию АТО”, - отметил президент.

Порошенко также напомнил, что за все дни режима прекращения огня более 1000 украинцев вернулись домой из плена.

”Со мной украинский народ, и я горжусь тем, что сегодня дело мира имеет огромную поддержку среди простых людей”, - добавил глава государства.