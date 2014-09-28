Украине удалось выстроить надежную линию обороны на востоке страны - Порошенко
Украина намерена укреплять позиции, чтобы сохранить государство.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью на телеканале 1+1 в воскресенье вечером.
”Сегодня нам удалось выстроить надежную линию обороны”, - сказал глава государства.
По словам Порошенко, украинская сторона не собирается нарушать режим прекращения огня на востоке страны, но намерена укреплять позиции, чтобы сохранить государство.
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”Первое, за эти 100 дней мы сохранили и укрепили государство. Мы сократили территорию АТО”, - отметил президент.
Порошенко также напомнил, что за все дни режима прекращения огня более 1000 украинцев вернулись домой из плена.
”Со мной украинский народ, и я горжусь тем, что сегодня дело мира имеет огромную поддержку среди простых людей”, - добавил глава государства.