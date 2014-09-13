В центре Одессы прошел "Мегамарш вышиванок" (фото, видео)

В центре Одессы несколько тысяч человек приняли участие в «Мегамарше вышиванок».

Как передает корреспондент УНИАН, большое количество людей в вышиванках собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

Они почтили минутой молчания украинских военных, погибших в зоне проведения антитеррористической операции. Затем исполнили Государственный Гимн Украины, читали стихи Шевченко.

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Выстроившись в колонну, участники акции прошли по центральным улицам города. Они держали флаги Украины, черно-красный флаг. У многих женщин на головах – венки, в колонне – много маленьких детей, большинство которых взрослые несут на руках. Впереди шествия несут большую растяжку: «Мегамарш у вишиванках. Одеса», в середине колонны люди подняли над головами огромное желто-голубое полотнище.

Люди поют украинские песни, периодически скандируют «Слава Украине!» и т. д.

На Приморском бульваре, возле Воронцовской колоннады, был запланирован концерт, возле памятника Дюку - благотворительный турнир «Украинский прорыв». Программа соревнований предусматривала: украинский жим, упражнения с гирями, конкурсы для детей. Победителям турнира обещали вручить патриотические подарки. Все собранные средства пойдут на поддержку добровольческих батальонов «Азов» и «Сич».