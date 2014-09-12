За время проведения АТО на Донбассе погибли 873 украинских военнослужащих

С начала проведения АТО на востоке Украины погибли 873 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, еще 3 тыс. 275 военнослужащих получили ранения.

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Лысенко отметил, что с момента вступления в действие минских договоренностей от 5 сентября о режиме прекращения огня погибли 5 украинских военнослужащих, из них трое пограничников, один военнослужащий ВСУ и один боец Национальной гвардии. От тяжелых ранений, полученных до объявления перемирия, за последние дни в больницах умерли трое военнослужащих ВСУ.

За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди личного состава нет.