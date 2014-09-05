ЮНИСЕФ опубликовала самый полный в истории отчет о насилии над детьми

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), эксперты организации опубликовали самый полный в истории отчет о насилии в отношении детей во всем мире – Hidden in the Plain Sight.

Отчет базируется на данных из 190 стран. В нем задокументированы факты насилия над детьми в школе, дома, в ближайшем окружении.

"Подробности складываются в грустную картину: насилие часто длится годами, даже передается от поколения поколению. Как следствие, дети, которые становятся жертвами, имеют мало шансов успешно трудоустроиться, живут в бедности и обращаются жестоко с другими людьми", - говорится в исследовании.

Читайте такжеВ Донецкой области более половины детей стали свидетелями военных действийКлючевые результаты исследования указывают на то, что во всем мире около 120 млн девушек в возрасте до 20 лет принуждались к насильственному половому акту, это каждый десятый ребенок женского пола. Каждая третья девочка-подросток, которая состоявшая в браке, пострадала от психологического, физического или сексуального насилия со стороны своего мужа.

В Демократической Республике Конго и Экваториальной Гвинее 70% случаев сексуального насилия происходят со стороны партнера. В Танзании, Уганде и Зимбабве этот показатель составляет около 50%.

Среди всех случаев насильственной смерти в мире одна пятая приходится на детей и подростков в возрасте до 20 лет – так, в 2012 году было убито 95 тыс. детей и подростков до 20 лет. В таких странах, как Панама, Венесуэла, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гватемала и Колумбия убийство является наиболее частой причиной смерти мальчиков в возрасте от 10 до 19 лет. Больше всего случаев насильственной смерти среди детей – 13 тысяч на протяжении года – было зафиксировано в Нигерии. Среди стран Западной Европы и Северной Америки самый высокий уровень убийства детей в США.

Читайте такжеПочти две трети детей в Украине подвергаются физическому или психологическому наказаниюКроме того, в мире каждый третий ученик в возрасте 13-15 лет подвергается регулярным издевательствам в школе. В Самоа таким издевательствам подвергаются трое из четырех подростков. Почти треть учеников в возрасте 13-15 лет в Европе и Северной Америке сознаются, что издеваются над другими, а в Латвии и Румынии это делают шесть из десяти подростков.

Около 17% детей в 58-ми странах подвергаются физическим наказаниям. В Чаде, Египте и Йемене более 40% детей в возрасте от 2 до 14 лет подвергаются жестким физическим наказаниям. Во всем мире трое из десяти взрослых считают, что физическое наказание является необходимым элементом воспитания. В Свазиленде 82% жителей уверены, что физическое наказание является обязательным.

При этом почти половина девочек в возрасте от 15 до 19 лет (около 126 млн) считают, что мужчина имеет право бить жену при определенных обстоятельствах. Этот показатель превышает 80% в Афганистане, Гвинее, Иордании, Мали и Восточном Тиморе. В 28 из 60 стран больше девушек, чем парней верят в то, что в некоторых случаях насилие над женщиной оправдано. В Камбодже, Монголии, Пакистане, Руанде и Сенегале вдвое больше девушек убеждены в том, что мужчина иногда правильно делает, когда бьет жену.

Данные из 30 стран свидетельствуют о том, что 7 из 10 девушек, которые становились жертвами физического или сексуального насилия, никогда не обращались за помощью: многие из них не считают случившееся насилием, или не относятся к этому, как к проблеме.

ЮНИСЕФ предлагает шесть стратегий, которые смогут объединить все элементы общества, – от семьи до государства - в борьбе с насилием над детьми. Они предусматривают: поддержку родителей и учебу детей с целью получения определенных жизненных навыков; изменение общественного мнения; ужесточение криминального и социального законодательства, судебной системы стран; повышение информированности и распространения информации о насилии над детьми, его влияние на людей и социально-экономической ситуации с целью изменения социальных норм и отношения к насилию.