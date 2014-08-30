Олимпийские чемпионы из Хмельницкой области выставили на аукцион свои награды, чтобы поддержать солдат
Олимпийские чемпионы из Хмельницкой области выставили на аукцион свои награды, чтобы поддержать бойцов, раненых во время антитеррористической операции на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, олимпийский чемпион 1976 года по гребле Сергей Нагорный и олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени уже зарегистрировали собственные награды на сайте aukro.ua.
В частности, Нагорный выставил на аукцион три награды с чемпионата мира. Он предлагает купить его золотую медаль не менее чем за 20 тыс. грн., бронзовые – по 10 тыс. грн.Читайте такжеНа одесском кинофестивале провели аукцион в поддержку пострадавших в зоне АТО 11 июля
Мерлени предложила купить на аукционе кубок и золотую медаль.
“Сегодня самым важным является жизнь солдат АТО, которые пострадали во время военных действий. Потому с удовольствием выставляю на аукцион свой кубок. Вырученные средства собственноручно раздам пострадавшим солдатам”, - сказала Мерлени в интервью местному «33-му каналу».