Олимпийские чемпионы из Хмельницкой области выставили на аукцион свои награды, чтобы поддержать солдат

Как передает корреспондент УНИАН, олимпийский чемпион 1976 года по гребле Сергей Нагорный и олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени уже зарегистрировали собственные награды на сайте aukro.ua.

В частности, Нагорный выставил на аукцион три награды с чемпионата мира. Он предлагает купить его золотую медаль не менее чем за 20 тыс. грн., бронзовые – по 10 тыс. грн.Читайте такжеНа одесском кинофестивале провели аукцион в поддержку пострадавших в зоне АТО 11 июля

Мерлени предложила купить на аукционе кубок и золотую медаль.

“Сегодня самым важным является жизнь солдат АТО, которые пострадали во время военных действий. Потому с удовольствием выставляю на аукцион свой кубок. Вырученные средства собственноручно раздам пострадавшим солдатам”, - сказала Мерлени в интервью местному «33-му каналу».