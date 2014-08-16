В Крыму, оккупированном Российской Федерацией, хотят строить филиал знаменитого французского парка исторических аттракционов "Пюи дю Фу".

Официальный "стартовый выстрел" для проекта прогремел в пятницу, 15 августа. Накануне в четверг основатель парка развлечений Филипп де Вилье встретился в Ялте с президентом России Владимиром Путиным, сообщает DW.

Владимир Путин выразил "огромную заинтересованность в проекте исторического тематического парка "Пюи-дю-Фу", сообщает информагентство AFP. Крымский проект планируется посвятить истории России и назвать "Царьград". Контракт предусматривает строительство еще одного тематического парка в Москве.

Основатель парка, французский политик правопопулистского толка Филипп де Вилье, заявил на встрече, что строительство тематических парков в Москве и Крыму "продолжает долгую традицию французско-российской дружбы". "Санкции - это акты войны, а кооперации - акты мира", - добавил он. Де Вилье сложил полномочия главы партии "Движение за Францию" и депутатский мандат, чтобы полностью сосредоточиться на проекте строительства развлекательных парков для России, сообщает австрийское информагентство APA.

Читайте такжеПутин подписал закон о создании игорной зоны в оккупированном КрымуТематический парк "Пюи дю Фу" расположен неподалеку от города Нант на побережье Атлантического океана. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона гостей. По количеству посетителей "Пюи дю Фу" превосходит только французский "Диснейленд".