В Крыму мусульманина будут судить за запрещенную в России литературу

Дело на директора учебного заведения отправили в суд. Об этом сайту Крым.Реалии сообщил заместитель Муфтия мусульман Крыма Есадуллах Баиров.

Он рассказал, что из-за найденных книг был составлен админпротокол, и дело будет направлено в Джанкойский суд за хранение и массовое распространение литературы, которая признана в России как экстремистская.

Представитель Муфтията выразил подозрение, что поиски запрещенной литературы будут проводиться и в других крымских медресе.

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Ранее в ДУМК заявили о том, что в последние недели ведутся проверки и обыски исламских учебных заведений, частных домов мусульман на предмет наличия запрещенной исламской литературы, внесенной в «Федеральный список запрещенных экстремистских материалов».

Список запрещенной литературы составлен согласно решений различных судов России и насчитывает более 200 страниц, где указано более 2 тыс. печатных материалов различных конфессий.

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Чтобы обезопасить единоверцев, Духовное управление мусульман Крыма из большого федерального списка запрещенной литературы, отобрало материалы, связанные с Исламом, и опубликовало список на своем официальном сайте в разделе «Обращения и анонсы».