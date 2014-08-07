На Черкасщине уволились 30 милиционеров, чтобы не ехать в зону АТО - УМВД

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью со ссылкой на начальника УМВД в Черкасской области Владислава Пустовара, в частности, уволились 9 работников спецподразделения «Беркут», 9 работников спецподразделения «Грифон» и 12 работников батальона патрульно-постовой службы.

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По словам начальника областной милиции, правоохранители подавали рапорты об увольнении преимущественно из-за нежелания ехать на восток в зону АТО.

Как сообщал УНИАН, очередная ротация сводного отряда правоохранителей Черкасской области в зоне АТО состоялась в июле. Сводный отряд УМВД вернулся в Черкассы 10 июля после месячного пребывания на востоке страны.