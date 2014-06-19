Вступительная кампания в ВУЗы Донецкой и Луганской областей продлена до сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун. “ВУЗы Луганской и Донецкой областей получили возможность продлить вступительную кампанию до сентября”, - сказала она.

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По ее словам, ожидается, что последний срок подачи документов будет 5 сентября, а информация о зачислении станет известна примерно 15 сентября. Однако она подчеркнула, что эти даты еще могут измениться.

В то же время она сообщила, что для абитуриентов Донбасса, которые хотят зарегистрироваться на дополнительную сессию, еще есть время подать документы до 20 июня.

“По состоянию на сегодняшний день перерегистрировались более 18 тыс. абитуриентов”, - сказала Ирина Совсун. Министерство планирует обеспечить всех абитуриентов из Донецкой и Луганской областей местами в общежитиях для прохождения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, которая пройдет с 5 по 15 июля.

Также она сказала, что для абитуриентов, которые не успеют подать документы до 20 числа, будет организована третья сессия, о дате проведения которой будет сообщено дополнительно.