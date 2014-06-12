Минобразования обещает абитуриентам из Донбасса преференции при вступлении в вузы

Министр образования и науки Украины Сергей Квит заверяет, что все выпускники из Донецкой области будут иметь возможность сдать внешнее независимое оценивание (ВНО), и обещает преференции при вступлении в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что министерство приняло решение, что все выпускники школ Донецкой области будут сдавать ВНО во вторую сессию, которая начнется с 1 июля, для того, чтобы не подвергать их опасности. Кроме того, у них есть возможность перерегистрироваться в других регионах, и этим правом уже воспользовалось более 7 тысяч из 35 тысяч абитуриентов.

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По словам Квита, учитывая также то, что боевые действия на востоке могут затянуться, будет организована третья сессия в самих университетах, в которые они будут поступать. Министр заметил, что эта сессия пока не регламентирована, поэтому он не может сказать, как именно она будет проходить. "Я могу сказать, что все выпускники Донецкой области будут иметь возможность и окончить школу, и поступить в университеты, то есть никто не будет дискриминирован", - сказал Квит, добавив, что "главное, чтобы все были живы и здоровы, а вступление и окончание учебных заведений мы обеспечим".

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Министр также пообещал преференции для абитуриентов из Донецкой области при вступлении в вузы. "Мы готовы идти на любые исключения, которые необходимы в этом году. Мы не будем держаться за какой-то буквализм, ситуация развивается, и нам нужно обеспечить интересы наших выпускников и высших учебных заведений для того, чтобы была полная палитра выпускников из всех регионов. Потому мы готовы идти навстречу и на уступки", - отметил Квит. В то же время, он заметил, что пока не готов говорить, о каких именно преференциях может идти речь.

Напомнил министр и о решении его ведомства относительно студентов из Донецкой области, которым также пошли на уступки, в том числе разрешили перенести сдачу сессий на осень.