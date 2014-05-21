МОН перенесло внешнее тестирование в Донецкой и Луганской областях

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Абитуриенты, которые по уважительным причинам не могут сдать внешнее независимое оценивание во время основной сессии, а также поступающие, которые проживают в Донецкой и Луганской областях, смогут пройти тестирование в июле по следующему графику:

1 июля - география, 2 июля - физика, 3 июля - русский язык, 4 июля - русский язык и литература, 7 июля - иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 8 июля - математика, 9 июля - мировая литература, 10 июля - история Украины, 11 июля - биология, 14 июля - всемирная история, 15 июля - химия.

С 21 мая начинается on-line перерегистрация на персональных страницах абитуриентов из Донецкой и Луганской областей.

Перенос сроков проведения ВНО на Донбассе обусловлено военными действиями на территории этих областей.

"К сожалению, правоохранительные органы не дают гарантий безопасности для детей и педагогов во время проведения тестирования. Более того, Государственная служба специальной связи и защиты информации утверждает, что на сегодня доставка тестовых материалов в этих территорий не является возможным", - отметили в МОН.

Именно поэтому было принято трудное решение о переносе ВНО для абитуриентов из этих областей.

В то же время, чтобы обеспечить возможность поступления абитуриентов из Донецкой и Луганской областей, Министерство образования и науки решило перенести сроки вступительной кампании: прием документов будет начато 11 июля, а завершено - 7 августа. Таким образом, поступающие из Донбасса будут иметь около трех недель для того, чтобы подать документы до выбранного высшего учебного заведения.