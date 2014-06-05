В Польше разбился украинский автобус: погибли 7 человек (фото)

Авария произошла около 10 часов утра по местному времени, по информации местных спасательных служб, в результате столкновения автобус перевернулся и загорелся.

Как пишет Dziennik Zachodni, пассажиры - украинцы, которые возвращались с заработков в Чехии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Генерального консульства Украины в Кракове, 5 июня в 10:15 местного времени на 254 километре автострады А-4 в районе польского города Гоголин произошло дорожно-транспортное происшествие при участии украинского микроавтобуса, который столкнулся с техническим транспортным средством. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 7 граждан Украины, 3 человека получили ранения разной степени тяжести. Они были доставлены в местные больницы. На место аварии срочно выехал генеральный консул Украины в Кракове В.Максименко. Обстоятельства ДТП и личности погибших и пострадавших устанавливаются, отметили в МИД.