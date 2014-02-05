Водитель маршрутки, попавшей в аварию в Сумской области, работал нелегально - прокуратура

Главным подозреваемым в ДТП в Сумской области, в которой погибли 12 человек, остается водитель маршрутки, сообщает ТСН.ua со ссылкой на ТСН.Особливе.

Уже выяснено, что на момент аварии водитель был трезвым, но все еще проверяется его психическое состояние, ведь в январе отец водителя покончил жизнь самоубийством. Доподлинно известно, что парень работал на маршруте нелегально.

"На сегодняшний день у нас есть данные, что никаких официальных трудовых отношений с перевозчиком не заключалось. В связи с этим возникает масса вопросов в части прохождения медицинского осмотра и возможности осуществлять работу с повышенным уровнем безопасности, то есть - перевозкой людей", - сообщил прокурор Сумской области Руслан Белоконь.

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Пострадавшие утверждают, что про поезд водителя предупреждали, но он утверждал, что проскочит. Ранее переезд был оборудован шлагбаумом, но его сняли в 90-х годах, и с тех пор аварии стали случаться чаще. Местные утверждают, что аварии с тяжелыми последствиями случаются примерно каждые пять лет.

В настоящее время в больнице остаются еще шестеро пострадавших. Врачи уверяют, что все будут жить, хотя состояние двух все еще тяжелое.

Напомним, семьям 12 погибших пассажиров микроавтобуса выплатят по 100 тысяч гривен компенсации. Еще шестерым пассажирам, которые выжили, выделят по 50 тыс. грн.