В школе, более половины учителей которой стали жертвами ДТП, приостановили занятия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, со ссылкой на начальника управления образования и науки ОГА Инессу Песоцкую.

«Вчера Сумщину и всю Украину всколыхнула ужасная трагедия. Среди погибших 4 учителей и один ученик 9-го класса Белановской общеобразовательной школы i-III ступеней, 3 пострадавших учителей находятся в Сумской областной клинической больнице. Педагоги Сумщины выражают глубокое соболезнование семьям погибших и пострадавших в результате трагедии», - сказала Песоцкая.

Читайте такжеГубернатор Сумщины назвал причину кровавого ДТП на переездеОна также сообщила, что в четверг, 6 февраля, состоится прощание с погибшими, после чего учебно-воспитательный процесс в школе будет восстановлено 7 февраля.

В свою очередь заместитель председателя ОГА Тамара Ищенко сегодня на пресс-конференции сообщила, что отдел образования Белопольской райгосадминистрации сейчас отрабатывает возможность восстановления количества этого педколлектива за счет учителей других школ района.

По неофициальной информации, в ДТП погибли не четверо, а шестеро учителей Белановской общеобразовательной школы, поскольку двое погибших в этой аварии пенсионеров якобы также преподавали в этом заведении.

Всего в 8-летней сельской школе было 48 учеников и 12 учителей.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2014 года около 15 часов на железнодорожном переезде 23 км перегона Выры - Коморы (Сумская область), оборудованном автоматической сигнализацией переезда, которая исправно работала, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением Харьков - Ворожба. В автобусе находилось 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек.