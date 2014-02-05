В Харькове 400 рабочих завода уволились после четырех лет задолженности по зарплате

Как пишет «Сегодня», на предприятии уверяют, что люди, в основном рабочие, ушли добровольно, по соглашению сторон. Причем каждому из них выплатили зарплатный долг, который тянется уже четвертый год.

«В основном уволились люди пенсионного возраста, воспользовавшись возможностью получить все то, что положено им по закону: полный расчет по зарплате и компенсацию за невзятый отпуск. Каждый из них получил от 30 000 до 50 000 гривен», — рассказал директор завода Иван Попович.

Теперь на заводе числится около 300 человек, которые и будут трудиться над существующими заказами. С этими людьми уже рассчитались частично, выплатив им задолженность по зарплате за первое полугодие 2013 года.

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Завод еще должен своим работникам около 3 млн грн, и еще 11 — тем, кто уволился ранее. «Мы постараемся рассчитаться со всеми долгами до марта, а также планируем повысить зарплату сотрудникам и привлекать молодежь», — обещает Иван Попович, объясняя, что им нужны программисты и специалисты по авиационной, бронетанковой и турбинной темам.