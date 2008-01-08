В Крыму налоговики накрыли конвертационный центр

Сотрудники отдела налоговой милиции Симферополя выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе 6-ти обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, установлено, что 6 фирм были зарегистрированы организаторами центра по одному и тому же адресу в Симферополе и, за определенное денежное вознаграждение, на подставных лиц.

Налоговики выяснили, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным клиентом центра по незаконному обналичиванию денежных средств являлось одно из частных предприятий Одессы.

Как показывают предварительные данные, за месяц оборот конвертационного центра составил около 3 млн. грн.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Ведется работа по отмене государственной регистрации фиктивных фирм и установлению лиц, причастных к их деятельности.