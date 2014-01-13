В 2013 году Польша выдала украинцам 720 тысяч виз

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные Министерства иностранных дел Польши.

Польша в прошлом году увеличила выдачу виз в Украине на фоне уменьшения в Беларуси (с 350 тыс. до 346 тыс. виз) и в России (с 264 тыс. до 228 тыс. виз).

Польские консульства в прошлом году увеличили выдачу украинцам краткосрочных шенгенских виз, позволяющих находиться на территории государств Шенгенской зоны максимум до 3 месяцев каждые полгода, - до 528 тысяч, но уменьшили выдачу долгосрочных национальных виз, которые выдаются на полгода-год, как правило, для работы, учебы и посещения близких - до 192 тыс. с 194 тыс. виз.

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Наибольшее количество виз из семи действующих в Украине консульств Польши традиционно выдало представительство во Львове - 330 тыс., а в тройку лидеров вошли также консульства в Луцке (140 тыс.) и Киеве (96 тыс.).

Консульство Винницы выдало свыше 60 тыс. виз, в Харькове - свыше 50 тыс., в Одессе - более 30 тыс., в Севастополе свыше 10 тыс.

По сравнению с 2012 годом наибольший рост выдачи виз зафиксирован в Луцке и Виннице (+40%), в Севастополе и Одессе рост составил около 30%, а в Харькове и Киеве около 15 и 7 процентов, соответственно.

В то же время Львовское консульство уменьшило выдачу виз на 1,5%.

МИД Польши сообщил, что около 80% виз польские консульства выдали через официальные визовые центры.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая традиционно выдает украинцам наибольшее количество виз среди всех 26-ти государств Шенгенской зоны, в 2012 году выдала в Украине свыше 640 тыс. виз после 570 тыс. и 450 тыс. соответственно двумя годами раньше.

Количество выданных польскими консульствами для украинцев виз растет с 2009 года после рекордного 40% падения в 2008 году из-за присоединения к шенгенской зоне - до 350 тысяч.